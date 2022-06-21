桃園男喝2杯維士比騎車被逮　問警：剛出門可以不算嗎？

▲男子邊抽煙邊騎車又未依規定配戴口罩為警方攔下。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園39歲陳姓男子邊騎車邊抽菸且口罩未依規定配戴，員警將其攔下勸導時，發現他身上散發酒味，經實施酒測酒測試值為0.33MG/L，陳男表示，在家喝了2杯提神飲料(維士比)，才剛騎出家門不到50公尺應該不算酒駕，讓員警傻眼，但仍依法開單移送法辦。

▲▼又聞到濃濃酒味予以實施酒測，結果超標依法帶回移請偵辦。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所警員陳怡慈20日16時許，在桃園區龍壽街83巷旁桃園大圳道路，發現對向機車騎士把口罩拉到下巴且邊騎車邊抽菸，立即將其攔下勸導。

員警發現該陳姓騎士身上散發酒味，以測試棒檢測顯示有酒精反應，他表示，家中喝了2杯提神飲料(維士比)不算喝酒，經實施酒精測試，測試值為0.33MG/L，陳男當場嚇了一跳，沒想到只喝一點提神飲料就超標，員警勸導他所飲用的提神飲料其實含有酒精，飲用前要先看清楚標示。

沒想到，陳男卻說，剛騎出家門不到50公尺、排氣管都還是冷的，應該不算酒駕吧?員警告知他已經違反公共危險罪當場並告知其權力，全案依法移請偵辦。

警方呼籲民眾勿心存僥倖，飲用含酒精飲料絕不可駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全。