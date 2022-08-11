男「保力達B」灌貓　女錄影上傳IG...遭檢舉虐待動物結果曝

▲民眾因為好奇，強行灌不明液體給貓咪喝，因未造成嚴重傷害死亡，獲得不起訴。（示意圖/Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子去年因為好奇，用保力達B瓶蓋裝不明液體，灌到飼養的貓咪口中，過程被李姓女子拍下上IG限動，有民眾看到檢舉張男和李女涉嫌違反《動保法》，但士林地檢署檢察官調查後，以警員到場時，貓咪還能自由活動，無證據顯示受虐貓隻達到肢體嚴重殘缺等情形，不構成《動保法》要科以刑責的處罰要件，因此處分2人都不起訴。

張男遭檢舉，2021年12月間在新北市汐止區某檳榔攤內，把保力達B藥酒裝在瓶蓋內，然後強行灌入貓咪口中，行為已經涉嫌虐待動物，而一旁觀看的李姓女子，則錄影後放到IG，讓追蹤她帳號的約2千名粉絲觀賞，則涉嫌散佈虐待動物影像罪。

張男否認虐貓，瓶蓋內裝的是黑松沙士，他餵第1口的時候，貓有喝，第2口時貓吐出來，他就用衛生紙幫貓擦嘴，張男坦承因為好奇才會這麼做，事後經動保局聯絡，貓咪送醫檢查，只有耳朵有輕微皮膚外傷。李女承認有拍片上傳，但只有他的粉絲會看到，且事後已經刪除影片。

檢察官調查，當初轄區警員獲報後，到檳榔攤現場時，看到受虐貓身軀完好活動自如，沒有明顯外傷，且店內有貓飼料及貓砂盆供貓使用，無證據顯示貓隻因遭虐待而達到《動保法》法定的「肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡」；至於李女拍片上傳行為，目的是要引人關注，無法認定是惡意播送虐貓影片，因此最後以罪嫌不足等理由，不起訴2人。