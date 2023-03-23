全教總批私中考試招生　教長：嚴正不認同「支持修法」

記者許敏溶／台北報導

全國教師工會總聯合會日前批評，部分私中仍以「小聯考」等方式進行考試招生，呼籲教育部修法禁止，教育部長潘文忠今（23日）指出，對於這種現象，教育部嚴正表達不認同立場，立委也有相關修法提案，教育部也非常期待，對於私校法第57條相關入學規範修法，能夠回歸教育本質。

▲對於私中透過考試招生，教育部長潘文忠表示非常不能認同。（圖／記者許敏溶攝）

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立法院教文會今天邀請教育部長潘文忠，針對「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」進行專題報告並備質詢，潘文忠會前接受媒體聯訪時，媒體詢問，全教總指出，部分私中至今仍以各種名目進行考試招生，呼籲教育部應該修法徹底禁止私校以各種名目進行考試招生，並將私校比照公立學校，統一線上登記、電腦抽籤和常態編班。

對此，潘文忠指出，私校法之前針對國民教育階段的國中招生，在法律中確實有一些免於受到相關規範，教育部認為應該回歸教育本質，這種考試招生現象，教育部嚴正表達不認同立場。

潘文忠表示，立委對此也有相關修法提案，教育部也認同與支持，這樣法案還需要跟立委進一步溝通，在溝通過程中，也提到一些入學細節，這部分可在符合教育本質前提下進行細部討論，教育部也非常期待，對於私校法57條相關入學規範修法，希望能夠回歸教育本質。