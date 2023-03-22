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26年來首例！德教育部長訪台拜會潘文忠　強化半導體交流

▲▼德國聯邦教育及研究部長斯塔克-瓦特辛格率團訪台，與教長潘文忠進行高等教育交流。。（圖／教育部提供）

▲德國聯邦教育及研究部長斯塔克-瓦特辛格（左四）率團訪台，與教長潘文忠（右四）進行交流。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

德國聯邦教育及研究部長斯塔克-瓦特辛格（Ms. Bettina Stark-Watzinger）率團訪台，今（22日）下午拜會教育部，部長潘文忠等人進行教育及科技研究合作交流，教育部指出，這是26年來德國首度有部長層級訪賓訪問我國，也是近年層級最高的德國教育官員訪團，也開啟台德教育合作交流新的篇章，將鼓勵台德雙邊大學在半導體領域加強交流合作。

斯塔克-瓦特辛格率團訪台，和潘文忠等人進行高等教育及科技研究合作交流，教育部表示，這是德國26年來首度有部長層級訪賓訪問我國，也是近年層級最高的德國教育官員訪團，此次台德雙邊部長會談，成功建立政府對政府合作模式，期待在此模式下，持續深化各項合作，為台德兩國教育交流寫下新頁。

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潘文忠指出，德國是我國在歐盟最重要的合作夥伴之一，雙邊教育合作朝多面向發展，在高教方面，台德雙邊共簽訂有554件校際合作備忘錄，主要以機械工程、商管及人文社會等領域為主，已建立台德碩博士學程雙聯學制、學生交換實習計畫及教授互訪等交流模式，目前我國也在德國4所重點大學設置台灣研究講座，推動臺灣歷史、政治、社會及文化等研究。

在中小學方面，潘文忠表示，台德兩國也有22所高中相互簽訂姐妹校協議，顯見在各教育層級，皆能透過交流促進台德雙邊的相互瞭解。教育部指出，德國是我國學生首選留學國之一，目前我國有2862位學生在德國留學；另一方面，也有846位德國青年選擇到台灣留學，其中有473名修讀華語課程。

▲▼德國聯邦教育及研究部長斯塔克-瓦特辛格率團訪台，與教長潘文忠進行高等教育交流。。（圖／教育部提供）

▲德國聯邦教育及研究部長斯塔克-瓦特辛格（圖左）率團訪台，與教長潘文忠（圖右）進行教育交流。（圖／教育部提供）

教育部也表示，這次台德雙方部長對談，我方提出華語教學合作的具體項目，首要為辦理「德國官員短期華語研習團」，教育部將邀請德國現職官員來台研習華語與體驗台灣文化；在「補助華語教學人員赴德國任教」部分，教育部期盼藉由德國聯邦教研部協助，透過「優華語計畫」推動雙邊大學對大學合作，增加選送我華語教學人員，而德方表示支持，另亦樂於協助將相關華語教師的選送機制推廣至德國中小學。雙方達成初步共識將籌組工作小組推動後續相關作業。

此外，德國斯塔克-瓦特辛格部長也對於我國在培育半導體人才模式表達高度讚賞，希望加強校際間的合作交流；教育部也同意德方所提，表示將鼓勵台德雙邊大學在半導體領域加強交流合作，雙方同意成立工作小組落實合作計畫。 

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