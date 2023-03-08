學貸線120萬元遭批「過時又過低」　教長承諾：研議調整彈性機制

▲立委吳思瑤批評學貸線120萬元過時又過低，建議教育部要調整。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

現有學生貸款資格要求家庭年收入得在120萬以下，但立委吳思瑤今（8日）指出，這樣學貸線是「過時過低且不食人間煙火」，以台北市4人家庭而言，等於每人每月所得僅2.5萬元，已符合中低收入戶資格，要求教育部檢討就學貸款申請資格，並調整學貸線與利息補貼條件，將家庭年收入改為家庭平均收入，同時檢討學貸還款措施，建立彈性機制，並在3個月內提出，教長潘文忠也承諾，將會進行研議調整。

潘文忠今早到立法院教文會進行業務報告並備質詢，立委吳思瑤表示，現有學貸規定，家庭年收入120萬才能申請學貸，至今16年未調整，包括利息補貼，也是16年前標準，但中低收入戶標準，12年的平均調升約142%，以台北市4人家庭為例，學貸線120萬元收入，平均人每月所得為2.5萬元，已經符合台北市的中低收入戶資格，凸顯120萬元學貸線過時、過低且不食人間煙火，教育部應該動檢討。

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吳思瑤進一步指出，包括設計系等特定學系，在學習的額外支出花費高，像是材料費、展覽費、畢業製作費等，希望教育部在現有申貸範圍，將特殊學系學習額外支出項目，也納入新增申貸項目；另學貸族超過6個月未繳貸款者達到2874人，遭強制執行達到1143人，凸顯現有寬緩措施不足。

因此，吳思瑤要求教育部檢討就學貸款申請資格，並調整學貸線與利息補貼條件，將家庭年收入改為家庭平均收入，增加特定學系學習額外支出納入申貸項目，同時檢討學貸還款措施，建立彈性機制，包括短期放寬緩繳限制與年限，長期改革學貸還款機制。

▲教長潘文忠承諾，針對120萬元學貸線進行研議。（圖／記者許敏溶攝）

教長潘文忠也承諾，120萬元學貸線，的確應該跟著物價波動進行調整，會進行整體研議，包括特定學系學習額外支出，可以更有彈性，教育部會進行研議。