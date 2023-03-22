他籲「這期間」別去日本玩！　全網狂點頭：再不做功課啊

▲原PO提醒別在日本連假到日本旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

疫情解封後不少台人立即衝日本旅遊，不過有一名網友表示，千萬別在4月底5月初去，否則到處都會人山人海，因為這時間是日本的假期黃金周，不管是知名景點還是秘境，都不只會有外國人，還有當地人，因此提醒網友要避開這期間到日本玩。貼文曝光，不少人也有感說「去日本真的要多做功課。」

原PO昨（21）日在Dcard以「不要在日本連假的來日本！」為題發文，表示日本旅遊人數已經回到疫情前規模，就算不是去有名的地方，還是能看到很多外國人，他強調「不要在日本連假的時候來日本玩」，因為當地人也會出去玩，「就算國定假日是放那種禮拜二或禮拜四，日本人也會請個一天變四天連假。」

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原PO指出，知名景點像東京、大阪肯定很多人，一些比較當地的，像是伊勢神宮這種，日本人也很愛去，再加上外國人，就是整個景區people mountain people sea（人山人海）」，以這次為例，3/21是國定假日，很多日本人就會請假3/20，這樣從3/18開始連休4天，「結果就有人這時候去大阪環球，還在臉書抱怨說『怎麼才剛開始人就這麼多』」。

原PO無奈表示，不好好做功課，選在連假到日本玩，最後又到處抱怨人很多，「接下來的四月底到五月初是日本的連假，可以的話請避開這段期間。」

貼文一出不少網友表示贊同，「一堆人都這樣啊！簡單的2023日本連假都懶得自己查，甚至梅雨季這種東西也不查，去到當地才在抱怨」、「再不做功課啊！」「3-4月也是學生畢業或放假時段，所以人也會很多」、「環球影城人多到爆炸」、「我現在在沖繩，人真的好多好熱鬧，但當初查的時候都沒有查到3月21日，想說避開黃金周了」。

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