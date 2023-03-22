高鐵票可刷出台鐵閘門？雙鐵實測結果出爐　研判1原因「意外過關」

▲雙鐵實測，高鐵票無法刷出台鐵閘門通行，澄清網路謠言。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

有網友在「Dcard」發文「震驚！高鐵票竟然刷得出台鐵驗票閘門」，稱上周六(3/18)直擊外國旅客持票從台鐵閘門刷出站，讓他好錯愕。台鐵今會同高鐵人員於該車站測試，確認高鐵票無法使用，初判旅客距離接近，前位旅客剛通過閘門，下位旅客就持高鐵票通行，造成可使用誤解。

一名網友在網路論壇「Dcard」發文，指他上周六晚上搭台鐵到新烏日站要準備轉高鐵，要出台鐵閘門的時候，有一個外國人走在前面拿著票要刷出站，結果刷不出去被擋下，該外國人換一個閘門試試，他親眼看到外國人準備插進去的是高鐵票，正當他想開口告知對方拿錯票時，閘門開了，該外國人就走出去了，留下一臉錯愕的他，原地嚇到。

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對此，台鐵今(3/22)下午連同高鐵進行測試，台鐵局表示，有關於高鐵車票可進出台鐵新烏日車站一案，台鐵新烏日站人員今日下午2點已會同高鐵公司人員於新烏日站進行車票測試，新烏日站4個閘門(2出2進)皆無法使用高鐵車票通過。

台鐵局表示，根據新烏日閘門設定，合法車票才會開啓，所以排除閘門失能的可能性；推測原因可能是3/18適逢周六旅客較多，旅客與旅客間距離較貼近，前一位旅客通過閘門後，下一位旅客就持高鐵票通過，造成高鐵票可以通過台鐵局車站閘門的誤解。