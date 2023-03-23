開不了！果粉妹驚500分頁上限了　老鳥暗黑1招「教她繼續開」

▲500個分頁不夠用，老果粉教妹子一招繼續開。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有果粉妹想用iPhone開瀏覽器分頁，卻怎麼按都沒反應，一查才發現，原來自己已經「達成成就」、不能再開了，不禁笑呼「不夠用欸！好煩」。原來她陸續用iPhone的Safari瀏覽器開分頁，直到累積到上限500頁才知道不能再開，「有人知道上限是500嗎？我今天才知道」，話題引發熱議。

有妹子在Dcard發文「蘋果分頁爆了」，貼出500個分頁開好開滿的截圖，笑呼「原來開到500個頁籤就不能再開了，覺得500個還不夠用欸！好煩。」而且她是查了才知道，原來Safari的分頁上限是500頁。

貼文一出，就有人秒懂直呼，「我也喜歡開一堆分頁，總覺得還會再看一次，但實際上沒有」、「數位囤積症！」「我也有爆過，還以為是按鍵壞掉」、「有一次被我開分頁開到當機，忘記開多少個了，感覺滑不到盡頭，居然全部刪除……突然捨不得，然後放棄認命接受。」

不過，留言處就有果粉教學，「我也是到500的時候才知道，但每個標籤頁群組都可以開500個的樣子，所以我私密用完之後再開一個群組，兩個加起來已經快要1000了」，這讓原PO驚呼，「哇！原來還可以再開新的群組，酷！我剛剛看到了！開啟我的新世界了！」就有老果粉笑，「教壞別人XD，不過我電腦最高紀錄4000+分頁」、「開始分類群組，感覺會邁向更可怕的世界。」

但也有果粉表示，「長按完成一次全部關掉謝謝！看了好躁，超過15（頁）就受不了了」、「我查完都一定會滑掉，再開一個新的分頁，受不了留一堆」、「我都開一個刪一個哈哈哈！」

▲長按分頁圖示，關閉全部標籤頁及標籤頁群組的選項都會出現。（圖／資料照）

至於如何一次關掉很多分頁？如果想定期清理的話，可以到「設定」選取「Safari」，其中「關閉標籤頁」的部分可設定手動、一天後、一周後或一個月後自動關閉未檢視的標籤頁。不想分頁被定期清掉的話，就點開Safari，在右下角分頁圖示長按3秒，就會出現「關閉全部XX個標籤頁」的選項。另外，「移到標籤頁群組」的選項也在欄目裡。