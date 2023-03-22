一樣都傷身「為何只禁電子煙」？網揭暗黑真相：擋人財路

▲今日國內起將全面禁止電子煙。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

今（22）日起將全面禁止電子煙，製造、輸入、販賣等統統屬於違規，甚至被逮到「使用」都會挨罰新台幣2000元至1萬元，新法上路引發許多吸菸者反彈，就連不抽菸的民眾也疑惑，怎麼不連傳統紙菸都一起禁止，「明明都傷身，為何只禁電子菸？」

「使用」電子煙會挨罰，隨即在Dcard上引發討論，有不抽菸的網友疑惑，電子煙和傳統紙菸同屬菸品，還有分哪種合法、哪種不合法？如果真是為了國民健康，「不就是要全禁嗎？」、「怎麼說呢…蠻奇怪的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發網友討論，不少人認為，「要禁止也是紙菸先禁止吧，沒看過電子煙還是菸彈亂丟的，但每次路上都是紙菸垃圾」、「紙菸和檳榔這些也都應該禁一禁，這應該是地球未來的趨勢」、「最臭紙菸才是最該處理的吧」、「寧願路上抽電子煙，起碼沒那麼臭也不會亂扔菸蒂」。

有網友猜測背後暗黑內幕，「電子煙不好抽稅，這根本就健康稅陰謀」、「電子菸煙抽不到稅，所以不想管乾脆全禁了，阿紙蔙還有健康稅可以收」、「因為擋到他人財路了」、「只是讓抽電子煙的人去抽紙菸，電子煙抽不到稅，紙菸才能抽稅」、「罰那麼重，真的擋到菸商財路」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399