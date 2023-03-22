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丈夫當引水人年薪千萬　妻子逼「每月給10萬」2理由敗訴

▲▼引水人。（圖／航港局授權提供）

▲港口引水人高薪但工作充滿危險。內容非本案當事人。（示意圖／航港局）

記者黃哲民／台北報導

基隆一名洪姓妻子指控丈夫酗酒家暴與嫖妓，且惡意分居不付每月10萬元家用，因此要求賠償310萬元還清她的負債，再按月續給10萬元。引水人抗辯，妻子住處房貸水電等開銷始終都是他在繳，之前額外給10萬是應付對方需索、圖個「耳根清淨」。基隆地院更一審認定，男方先前每月支出家庭生活費逾13萬元，且無從證明雙方另約定10萬元家用，近日裁定洪女敗訴，可提再抗告。

洪女提告指稱，1998年10月改嫁本案引水人，無怨無悔支持對方考取月薪約100萬元、年薪破千萬，全台不到100位的引水人，她從不貪圖老公任何錢財，但對方長期酗酒、動輒喝醉脫序，不但對她家暴，2012年起執業後，更瞧不起她是離過婚的女人，把存摺提款卡偷偷拿走不讓她過問，還嫖妓私藏賣淫女子照片。

洪女說老公被她抓包自知理虧，從2014年起連續5年，按月匯款10萬元給她，註記「家用」，卻在2019年元月起停付，使她生計斷炊，被迫向罹癌做化療的妹妹借貸度日，累積到她2021年提告時，債務已高達300多萬元，若加上和老公婚後購買3間房子分攤的房貸等費用，她已負債近1000萬元。

▲▼引水人。（圖／航港局授權提供）

▲港口引水人高薪但工作充滿危險。圖非本案當事人。（圖／航港局授權提供）

洪女要求老公先一次賠她310萬元以便還債，並從2021年8月起至雙方結束婚姻為止，按月續付10萬元給她。不過基院一審查明，洪女從2018年10月離家出走，雖在2020年6月返家，但引水人接著隔月離家分居至今，雙方已無婚姻共同生活事實，洪女無法證明和丈夫約定月付10萬元家用，也無法證明她要求的費用是維繫婚姻共營家庭生活的支出，裁定她敗訴。

洪女向基院起抗告被駁回，直接向最高法院提起再抗告獲得發回更審機會。她聲稱老公匯款註記「家用」代表雙方成立契約，就算沒白紙黑字，至少已「默示合意」，老公不認帳還要求離婚、逼她「淨身出戶」1塊錢財產都不能拿，她不得已離家出走平復委屈心情，回家希望重修舊好，但老公持續惡意分居，法院不該變相鼓勵遺棄糟糠之妻、違反契約義務的行為。

引水人反批洪女誇大不實，並爆料洪女在他開始從事引水工作後，就常跟他同事的妻子做比較、羨慕之餘就跟他吵鬧，他為了避免睡不好影響工作安全，無奈給錢安撫對方、圖個「耳根清淨」，而非「每月固定」給10萬元，至於註記「家用」是方便記帳，從沒約定這是「家用」。

引水人表示，洪女拿了錢就去捐給佛堂或當零用錢，所以即使分居期間，洪女和岳母住處的房貸、水電瓦斯跟管理費，甚至岳母生活費、寵物狗醫藥費，每月13萬多元基本開銷都是他在繳，何況2人沒生小孩，洪女也不買菜做飯侍奉公婆，他分居是被突然回家的洪女干擾睡眠品質，出現身心症狀，不得不搬走以免影響工作。

▲▼基隆地院，基隆地方法院。（圖／ETtoday資料照）

▲基隆地院外觀。（圖／ETtoday資料照）

基院更一審認為，洪女離家出走期間，無權請求2018年10月到2020年6月的家庭生活費用，之後引水人接著分居雖有錯，可是他從2015年起，就獨自負擔2人的房貸、水電瓦斯管理費及稅費等支出，每月逾13萬元、每年高達150萬元，又何必另外支付每月10萬元的「家用」。

法官指出，洪女雖聲稱月收入百萬元的夫妻，擁有較高品質之生活水準，勢必會付出較多家庭生活費用，不能跟月入數萬元的家庭等同而論，但金流顯示引水人不是每個月都固定匯款這10萬元，也不是每次都註記「家用」，更重要的是，洪女始終無法證明雙方約定這10萬元是「家用」，據此再度裁定洪女敗訴，可提再抗告。

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