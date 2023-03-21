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社會 社會焦點 保障人權

7萬噸貨櫃輪撞碼頭！高雄引水人半年3撞「無法可罰」辦事處出手了

▲▼高雄港撞船 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲貨櫃輪撞擊高雄港77號碼頭。（圖／翻攝自台灣記者資訊平台）

記者鄒鎮宇／綜合報導

7萬4651公噸的塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪HYUNDAI TOKYO 」20日上午9時許入港撞擊高雄港碼頭，導致碼頭多處損毀，而引水人事後被驗出酒精反應。由於引水人屬於顧問而非駕駛，目前無法可罰，因此高雄港引水人辦事處21日表示，日後引水人上工前都必須進行酒測。

現代東京輪20日進入高雄港時，疑似未減速撞擊77號碼頭，導致碼頭繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂開，岸壁冠牆變形。事後，有10年資歷的徐姓引水人被驗出酒測值0.19毫克，且2020年11月、今年1月都發生碰撞事故，等於5個月內連出3包。

▲▼高雄港撞船 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄港碼頭因撞擊而裂開 。（圖／記者陳宏瑞攝）

航港局指出，引水人上船前沒有需要酒測的規定，且引水人屬顧問性質，提供意見給船長，船長還是負實際操控的責任，一旦發現有問題可以介入或不聽引水人指揮，因此依照國際慣例，徐姓引水人無須負責，沒有公共危險罪責的問題。

然而，航港局強調，將依引水人管理辦法，依違反規定的情節輕重，給予引水人1到3次的警告，停止其執照3月到2年不等，後續將再進行相關調查後進行懲處。

針對引水人上工飲酒一事，高雄港引水人辦事處21日對社會大眾致歉，表示已決議停止徐姓引水人的執行業務，且日後所有引水人領航前都必須自主進行酒測，並通知船長及辦事處存查。

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