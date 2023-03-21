恐怖引水人！7萬噸貨櫃輪衝高雄港　驚爆「連3撞」都是他領航

▲貨櫃輪撞擊高雄港77號碼頭。（圖／翻攝自台灣記者資訊平台）

記者陳宏瑞／高雄報導

7萬4651公噸塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪HYUNDAI TOKYO 」昨（20）日上午9時許進入高雄港時，疑似未減速撞擊77號碼頭，導致碼頭繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂開，岸壁冠牆變形，航港局表示，徐姓引水人酒測值為0.19毫克，不過離譜的是，他在去年11月、今年1月引導也都曾發生碰撞事故，等於5個月內連出3包，頻率令人吃驚。

高雄港務分公司港務處處長郭光輝表示，現代東京輪是從2港口入港，準備停靠77號碼頭，疑似入港後未減速，當管制員發現後數次透過無線電警告，但已經來不及，最後仍擦撞碼頭，擦撞力量並不大，也沒有造成人員傷亡。

▲貨櫃輪撞擊高雄港77號碼頭。（圖／翻攝自台灣記者資訊平台）

高雄港務分公司勘驗現場發現，77號碼頭的第11號到第13號繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂開，除要求人車立即保持現場淨空，以避免二次事故發生外，也要求輪船方簽具損壞賠償責任切結書，並將檢查水下結構，釐清繫船柱範圍間碼頭法線有無偏移。

在事故原因調查方面，航港局表示，徐姓引水人第一時間的酒測值為0.69毫克，但經港警局以校正過的儀器再測，酒測值為0.19毫克，事故船舶因管制出港，目前已移泊至118號碼頭停泊。

▲貨櫃輪撞擊碼頭造成毀損。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

航港局指出，引水人上船前沒有需要酒測的規定，且引水人屬顧問性質，提供意見給船長，船長還是負實際操控的責任，一旦發現有問題可以介入或不聽引水人指揮，因此依照國際慣例，徐姓引水人無須負責，沒有公共危險罪責的問題。

航港局強調，將依引水人管理辦法，依違反規定的情節輕重，給予引水人1到3次的警告，停止其執照3月到2年不等，後續將再進行相關調查後進行懲處。

▲貨櫃輪撞擊高雄港77號碼頭。（圖／翻攝自台灣記者資訊平台）

對於徐姓引水人頻頻出包，航港局南區航務中心主任張博彥表示，徐姓引水人已有10年的資歷，算是相當有經驗，確實在去年11月12日和今年1月21日也涉及2起碰撞意外，但當時並無酒測，而相關事故原因仍還在釐清當中，他說，發生碰撞的原因很多，除了船上主機、動力，還有海象、洋流等因素，都需要綜合判斷才能下定論。