轉戰區域立委！　王婉諭點名「一選區」：爭取黨內提名出線

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前國民黨立委林奕華出任北市副市長後，北市大安區立委空缺至今，時代力量立委王婉諭22日表示，在轉戰區域立委時，藍綠兩黨的艱困選區、充斥現任議員「落跑」投入立委選舉的區域，都會是優先納入思考，因此自己會慎重考慮爭取黨內提名，出戰2024大安區立委選戰。

台北市立委第6選區（大安區）自實施單一選區制度以來，15年都由國民黨候選人勝出，被視為「提名即勝選」的深藍選區。而藍營被點名或有意願參選者就多達6人，包含不分區立委李德維、現任議員李柏毅、王欣儀、鍾沛君、前國安會副秘書長楊永明、前市議員羅智強等。綠營則有市議員簡舒培、發言人謝佩芬有意爭取。

對於投入區域立委選戰，王婉諭表示，她認為政治需要從抽象走到具體，不分區立委是全台灣的議題都需要關心，區域立委則可讓議題更加聚焦。所有的政治都是地方政治，在一個地方穩定下來耕耘，才能獲取更穩固的民意的基礎。

王婉諭說明，在考量要投入哪一個選區時，最重要的還是這個選區有沒有合適的立法委員，各政黨有沒有提出有競爭力的菜色，來讓選民買單，所以藍綠兩黨的艱困選區、充斥現任議員「落跑」投入立委選舉的區域，都會是優先納入思考的。

王婉諭指出，台北市大安區是自己非常熟悉的生活圈，從求學到現在有很多時間都在這個地方生活，毫無疑問是全國文教的首善之區，區內有9所大學與大學分部、10 間高中職，但在林奕華出任台北市副市長後，竟淪為全台唯一沒有立法委員的地方，也被綠營納入艱困選區，所以她會慎重考慮爭取黨內提名，代表時力出戰大安區的立委選戰。

王婉諭認為，大安區對綠營來說是艱困選區，一直找不到人蹲點經營，對於藍營來說則是相對容易取勝的區域，導致眾人競相爭取提名，最後的結果就是藍綠兩黨的候選人，恐怕都難以滿足選民的需求，自己身為兒少、教育的專業立委，相信能夠帶給選民耳目一新的選擇。

針對媒體報導大安區潛在可能的立委候選人，王婉諭認為，有些是剛當選的現任議員，有些是從大安跑去桃園、又從桃園跑回大安的，每一位候選人都應該思考，如何才能說服選民投下手上的一票。

王婉諭最後表示，她會繼續與黨內討論，尋黨內機制爭取提名，希望讓教育、兒少專業的立法委員，能繼續在立法院為民眾發聲。