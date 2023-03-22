國民黨大安區搶破頭！羅智強啟動街頭開講　洪秀柱：支持良性競爭

▲羅智強啟動街頭街講。（圖／羅智強辦公室提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨北市前議員羅智強表態參選大安區立委，今（22日）啟動「大安一百，唯一支持羅智強」的100場街頭演講拚初選，前國民黨主席洪秀柱也現身助講，並表示她支持良性競爭，希望黨內同志能夠像羅智強「過動」，當初桃園沒有提名他，仍願意全力輔選，唯有如此國民黨才有希望以及生存發展的空間。

國民黨初選開跑，大安區立委參選人羅智強未來將會在初選期間，舉辦100場街頭演講，並邀請黨內同志助講。洪秀柱表示，自己常常笑羅智強是「過動兒」、「打不死的小強」，一下走桃園，一下環島台灣，但很欣賞這樣的精神。

洪秀柱說，她 知道很多人在笑全台走透透的羅智強，但她反而能理解，為什麼要拼命的走、拼命的講，因為這就是國父孫中山的精神「喚醒民眾」，尤其在很多人沒有搞清楚國民黨該在台灣發揮什麼角色的時代，更需要這樣的人才。

洪秀柱也透露，為什麼自己願意來幫忙，因為她相信羅智強有全國知名度，「所以我要給他任務，初選若是過關，行有餘力要幫忙其他選區助選」。

雖然大安區競爭激烈，但洪秀柱也說，她支持良性競爭，更希望黨內同志能夠像羅智強，當初桃園沒有提名他，仍願意全力輔選，唯有如此國民黨才有希望以及生存發展的空間。