「低所得人民在哀號」　國民黨團轟：蔡政府執政哪樣東西不漲？

▲國民黨團22日「雞蛋、豬肉、電價漲漲漲！物價失控！政府失靈！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣缺蛋、豬價格持續上漲，而4月份電價將調漲更可能牽動民生物資價格。國民黨立法院黨團今（22日）上午舉行記者會，黨團總召曾銘宗依財政部統計，直言蔡政府拚經濟的結果，是有錢人更有錢，沒錢人越窮；藍委費鴻泰則說，低所得人民在哀號。國民黨團呼籲蔡政府拿出具體辦法積極改善貧富差距越來越大的問題，讓經濟發展全民共享。

「現在到底有哪一項東西沒在漲價？」總召曾銘宗在記者會中表示，蔡政府執政7年來的經濟發展，105年2.17%、111年2.45%，今年預估2.12%，平均3.23%，但實質薪資幾乎沒有成長；而最嚴重的問題是經濟發展成果由少數人享有，根據主計總處統計，105年實質經常性薪資為3萬9213元，到了111年為4萬1357元，7年間增加了2144元，平均每年僅增加306元，這也造成貧富差距越來越大。

曾銘宗也就財政部資料統計指出，若將全國人民所得區分20分位，最低收入與最高收入在105年時為104倍，到了109年拉大為149倍，曾銘宗推估到了111年，恐怕快接近200倍；曾說，蔡政府拚經濟的結果，是有錢人更有錢，沒錢人越窮，實質薪資完全沒有成長。

書記長謝衣鳯根據主計總處所公布「消費者物價食物類指數變動比較表」指出，蛋價和食用油比去年同期都高達11%，每天食用的蔬菜類漲幅高達7%，再細分根菜類漲9.7%，果菜及其他類漲12.86%。在肉類部分，家畜類漲5.81%，生禽類漲4.01%。

謝衣鳯指出，無論是烏俄戰爭導致食用油上漲，還是氣候變遷導致家禽、家畜生長緩慢等因素，政府應該未雨綢繆、超前部署，而不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，毫無解決問題的能力。

對於蔡政府強調4月份漲電價都是用電大戶、工業用電，謝衣鳯強調，但政府沒告訴民眾，有更多基礎工業用戶漲電價後，勢必會將成本轉嫁到消費者身上，這也包括與外食族相關製品在內。

費鴻泰表示，物價如何飆漲，單就吃的部分，對高所得人毫無影響，對中所得族群影響較小，影響最大的是低所得族群，佔全台50%以上。費鴻泰呼籲蔡政府，看一下「人心溫度計」，聽聽低所得人民在哀號，正在告訴政府，快撐不去了。

國民黨立委鄭正鈐則指出，勞動部今年1到3月份無薪假實施人數，持續在上漲，比往年高出許多，到3月份公布無薪假人數高達1萬7674人，當民生物資上漲之下，這些放無薪假的民眾和低收入族群，生活將會更顯辛苦。

與會的國民黨副秘書長李彥秀預告，學童的營養午餐將會漲價，尤其衝擊到偏鄉和弱勢孩童。以台北市營養午餐為例，國中55元到60元、高中65元到70元，一旦上漲之後，再也回不來。呼籲教育部和農委會能不能為孩子們多做一點事？盡速成立專案小組，協助地方政府針對孩童營養午餐部分，給予特別補助。

李彥秀也建議行政院、教育部，可在3800億元疫後特別預算當中，有關強化社會韌性部分，能夠提撥補助全國孩童營養午餐，請政府多花點心思在孩子身上，苦不能苦孩子，省不能省營養午餐，人民要一個給可以給解方、給答案的政府，不要一位只會對人民、業者拍桌的農委會主委。

國民黨團提出兩點意見，一、民進黨執政時期經濟發展成果由少數人享有，貧富差距越來越大，請政府拿出具體辦法積極改善，讓經濟發展全民共享。二、低薪情況非常嚴重，又萬物齊漲，一般民眾快活不下去了，溫暖堅韌內閣，竟然束手無策？物價失控、政府失靈，陳內閣快醒醒吧。