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大陸 大陸焦點 特派現場

美國晶片法要求10年後歸還補貼　陸外交部：綁架經貿終將作繭自縛

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國商務部昨21日發布美國晶片法案（CHIPS Act）補貼辦法，實施許多限制。對此，大陸外交部今（22）日召開例行記者會針對該事件回應。發言人汪文斌指出，美方為了保護自己權益，實行科技封鎖和保護主義，為維護一己霸權之私，綁架國際正常經貿合作，終將作繭自縛。

據當地時間21日美國商務部發布的美國晶片法案的具體規定，《韓聯社》提問，「獲得補貼的企業，在今後10年在包括中國在內的部分國家進行擴大半導體產能等重大交易時，需將補貼全額退還。中方對此持何立場？」

汪文斌指出，美方所謂「護欄」是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑，美國為了維護自身的霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫一些國家圍堵遏制中國，人為推動產業鏈「脫鉤斷鏈」，嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則，嚴重阻礙世界經濟復甦和發展。

汪文斌說，「我們對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。」

汪文斌強調，遏製打壓阻擋不了中國發展的步伐，只會增強中國實現高水平科技自立自強的決心和能力。為維護一己霸權之私，綁架國際正常經貿合作，終將作繭自縛。

汪文斌說，希望各方從自身長遠利益和公平公正市場原則出發，恪守國際經貿規則，同中方共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護各方共同利益。

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