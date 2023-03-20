　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美施壓宏都拉斯　陸外交部回酸：美國40多年前也選擇建交中國

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

路透社18日引述知情人士指出，美國正試圖阻止宏都拉斯與台灣斷交、轉而與中國建交的計劃，希望在還未達成正式協議前，宏都拉斯還有回心轉意的空間。大陸外交部發言人汪文斌20日回酸，「美國自己40多年前就在承認一個中國原則基礎上同中國建交，有什麼資格來剝奪阻撓其他國家同中國建交、發展關係的權利？」

3月20日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。汪文斌表示，世界上181個國家在一個中國原則基礎上同中國建交的事實充分證明，同中國建交是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。中方歡迎宏都拉斯政府關於發展對華關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上，同宏都拉斯建立和發展雙邊關係。

汪文斌指出，近年來，中國相繼同巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加共和國、尼加拉瓜等國建立或恢復外交關係，雙邊務實合作積極推進，為有關國家人民帶來巨大扶持。任何主權國家都有權自主選擇發展同別國的外交關係，其他國家無權干涉。如果美國對宏都拉斯外交施壓的報導屬實，這恰恰說明，美方有關「各國基於主權自行決定外交政策」的表態純屬空話。

「美國自己40多年前就在承認一個中國原則基礎上同中國建交，有什麼資格來剝奪阻撓其他國家同中國建交、發展關係的權利」？汪文斌指出，美國應當摒棄過時的「門羅主義」思維，切實尊重各國自主決定外交政策的權利，停止干涉有關國家主權事務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
墨日明對決！　2大強投卻被大聯盟召回
不給加公會「就到北捷隨機殺人」　《新楓之谷》玩咖落網
快訊／樂天女孩要上大聯盟！　有球隊邀約
陸軍航特部士官爆亂倫！　硬上親戚女兒
台人受害！泰國機場搭小黃「車錢翻4倍」　司機遭重懲
船長慘死澎湖碼頭！　堆高機「盲駕」奪命
曾狂言「買台積電、併聯發科」　紫光前董座下場悲慘
普發6000元　超商加碼買1送1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

恆大債務重組計畫獲債權人同意　方案預計22日發布

美施壓宏都拉斯　陸外交部回酸：美國40多年前也選擇建交中國

茶水倒太滿！行政祕書被依「不符條件」開除　公司：想走程序就走

曾狂言「買下台積電」　紫光前董座趙偉國涉貪被起訴！

大陸港口「堆滿空貨櫃」　海關總署：反映國際看好未來出口

陸企在中非遇襲9人身亡　習近平要求嚴懲兇手

母女熟睡突遭「熱水淋頭」　狠父懷疑「綠光罩頂」下狠手

一畢業年薪400萬！新華為天才少年是「26歲網紅」　怪物經歷曝

相信「出國打工3月暴富」　安徽4學生「偷渡緬甸」立刻失聯

踢爆「陳飛宇床戰女網紅」！陸狗仔被逮捕　首發聲：我無怨無悔

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

恆大債務重組計畫獲債權人同意　方案預計22日發布

美施壓宏都拉斯　陸外交部回酸：美國40多年前也選擇建交中國

茶水倒太滿！行政祕書被依「不符條件」開除　公司：想走程序就走

曾狂言「買下台積電」　紫光前董座趙偉國涉貪被起訴！

大陸港口「堆滿空貨櫃」　海關總署：反映國際看好未來出口

陸企在中非遇襲9人身亡　習近平要求嚴懲兇手

母女熟睡突遭「熱水淋頭」　狠父懷疑「綠光罩頂」下狠手

一畢業年薪400萬！新華為天才少年是「26歲網紅」　怪物經歷曝

相信「出國打工3月暴富」　安徽4學生「偷渡緬甸」立刻失聯

踢爆「陳飛宇床戰女網紅」！陸狗仔被逮捕　首發聲：我無怨無悔

毛孩的快樂就是這麼樸實！消防車常規測試　歐告見水柱嗨翻來回跑

男「趴睡」美食街！一整天才被發現死亡　民眾伴屍吃飯渾不知

金價衝破2000美元大關　楊天立：今年有機會再創高

喊餓就挨打！韓4歲女童「體重僅7kg」遭虐死　恐怖媽照樣下海賣淫

五角大廈研究： 飛行員「癌症發病率」比常人高24％

李多慧「甜美又性感」林襄想學她　樂天領隊曝5月前行程定案

「沙贊」選錶不當乖乖牌　立體多切面金錶沒鑲鑽照樣閃

泡泡浴太舒服！雪橇犬趴美容檯「等回家快睡著」　臉上表情成亮點

遭黨產會認定國民黨附隨組織　中投、欣裕台聲明將續行司法救濟

尿尿完忍不住抖一下！「夾冷筍」2原因曝　男生更常見

男飆時速200km撞收費站　瞬間「炸出火球」慘死

大陸熱門新聞

網戀女友1年多　他陸續轉35萬元

買房弄錯間裝潢到鄰居家！她砸17萬傻眼

馬英九3／27訪陸祭祖　國台辦回應

曾狂言「買下台積電」　紫光趙偉國被起訴

疫後復甦　哈囉「超級工廠」拚日產4000輛車

一畢業年薪400萬！新華為天才少年是26歲網紅

他交往一年的女友　竟是「兄弟老婆」

36歲女請假保胎...下秒遭辭退　公司：不服可仲裁

踢爆陳飛宇床戰女網紅！陸狗仔被逮捕

以河為媒　滬台青年共赴青春之約

國際民調機構：中國人幸福感全球最高

陸女籃國手爆當小三！約領隊裸聊畫面曝

陸企在中非遇襲9人亡　習近平要求嚴懲兇手

老婆跟表姪私奔！他怒報警「3人一起落網」

更多熱門

相關新聞

馬英九赴陸祭祖　蘇起盼重提「九二共識」

馬英九赴陸祭祖　蘇起盼重提「九二共識」

前總統馬英九下周將赴陸祭祖，前國安會祕書長蘇起20日表示，馬英九此行合情、合法、合理，他覺得應該是沒有問題的，大家也都能接受， 兩岸要和平需要一個模糊的空間，因此，他也期盼馬英九能重提「九二共識」。

川普現身摔跤冠軍賽　現場觀眾暴動了

川普現身摔跤冠軍賽　現場觀眾暴動了

夜晚聽見敲門聲　他下秒被鱷魚狠咬大腿

夜晚聽見敲門聲　他下秒被鱷魚狠咬大腿

大陸港口堆滿空貨櫃　海關總署：反映國際看好未來出口

大陸港口堆滿空貨櫃　海關總署：反映國際看好未來出口

TOYOTA MIRAI氫氣車4月首度登台

TOYOTA MIRAI氫氣車4月首度登台

關鍵字：

大陸宏都拉斯汪文斌台灣美國

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

崔咪老公道歉了！

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

快訊／李多海宣布結婚8年男友Seven！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面