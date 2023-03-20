美施壓宏都拉斯　陸外交部回酸：美國40多年前也選擇建交中國

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

路透社18日引述知情人士指出，美國正試圖阻止宏都拉斯與台灣斷交、轉而與中國建交的計劃，希望在還未達成正式協議前，宏都拉斯還有回心轉意的空間。大陸外交部發言人汪文斌20日回酸，「美國自己40多年前就在承認一個中國原則基礎上同中國建交，有什麼資格來剝奪阻撓其他國家同中國建交、發展關係的權利？」

3月20日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。汪文斌表示，世界上181個國家在一個中國原則基礎上同中國建交的事實充分證明，同中國建交是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。中方歡迎宏都拉斯政府關於發展對華關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上，同宏都拉斯建立和發展雙邊關係。

汪文斌指出，近年來，中國相繼同巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加共和國、尼加拉瓜等國建立或恢復外交關係，雙邊務實合作積極推進，為有關國家人民帶來巨大扶持。任何主權國家都有權自主選擇發展同別國的外交關係，其他國家無權干涉。如果美國對宏都拉斯外交施壓的報導屬實，這恰恰說明，美方有關「各國基於主權自行決定外交政策」的表態純屬空話。

「美國自己40多年前就在承認一個中國原則基礎上同中國建交，有什麼資格來剝奪阻撓其他國家同中國建交、發展關係的權利」？汪文斌指出，美國應當摒棄過時的「門羅主義」思維，切實尊重各國自主決定外交政策的權利，停止干涉有關國家主權事務。