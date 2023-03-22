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大陸 大陸焦點 特派現場

一個不剩！美國Marvell中國研發團隊傳全被裁　陸媒：全面撤出中國

▲▼美國晶片製造商邁威爾科技（Marvell）中國區大裁員。（圖／翻攝自集微網）

▲美國晶片製造商邁威爾科技（Marvell）中國區大裁員。（圖／翻攝自集微網）

記者鄭思楠／綜合報導

時隔半年不到，美國晶片製造商邁威爾科技（Marvell）再次裁掉中國研發人員。去年10月，Marvell裁撤中國區上海和成都分公司的大部分研發成員。據《集微網》報導，這一次裁員將裁撤中國區全部研發團隊，正式通知將於本周三下達。

一位接近Marvell的人士表示，此次中國區裁員計劃是Marvell全球裁員中的主要部分。該公司計劃近期在全球範圍內裁撤約15%左右研發人員，約1000人，其中美國本土僅佔5%左右，剩餘大部分裁撤名額位於中國，而中國區最新一輪的裁員可以看作是去年10月裁員動作的延續。

當時，Marvell將中國區裁員的原因解釋為「公司在全球範圍內的業務及組織架構調整」，裁撤中國子公司邁威爾上海和邁威爾成都的SPG部門；裁撤邁威爾上海的PHY部門；裁撤邁威爾上海的ASIC部門的Design Verification團隊；裁撤邁威爾上海的IT部門的Engineering團隊，部分裁撤Infrastructure團隊，保留部分IT支持人員；裁撤邁威爾成都GREWS部門，裁撤邁威爾上海GREWS部門部分人員。賠償方案為N+3，或者還有1萬元（人民幣，下同）的速簽費。這一賠償方案與2015年底的大裁員賠償方案相差無幾，因此今年3月的裁員大概率也會沿用這一方案。

報導稱，目前，Marvell中國區在上海、南京、成都、北京設有子公司，本次裁撤去年剩餘的研發部門，其餘部門和人員在完成當前客戶的合約收尾工作後預計也將被裁撤，「相當於最後Marvell將整個撤出中國市場。 」

雖然美國制裁下眾多美國半導體企業在中國業務都受到了不同程度的影響，去年也有美光、TI、Lam Research等企業進行裁員，但是沒有哪一家公司像Marvell一樣表現得如此激進。

Marvell在中國的員工總數一度接近千人，其中設在上海的國際研發中心曾擁有800多名研發人員，是繼美國總部、以色列以外的第三大研發中心。

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