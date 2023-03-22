吳斯懷猛批高端卻增股　他酸：感謝國民黨用行動支持國產疫苗

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委吳斯懷近年砲轟高端疫苗，然而，根據監察院最新廉政專刊，財產申報部分，繼上次發現其妻子持有一張高端股票後，這次股票也未賣掉，反而增為1482股。對此，民進黨立委許智傑22日表示，國民黨說的是一套、做的是另外一套，難道罵高端是工作？買高端才是生活嗎？希望國民黨為高端炒股的抹黑說法道歉、還給國產疫苗一個公道。

對比吳斯懷2021年11月1日的申報資料，其與妻名下存款從379萬8490元，減少了279萬6682元、有價證券自349萬2856元，減少了3萬3904元；另外上次申報的累積已繳保險費折合新台幣為911萬3325元，等於這一年繳了119萬876元。

值得一提的是，吳斯懷近年來屢轟高端疫苗，然而去年財產申報卻顯示李惠麗名下持有1張（1000股）高端股票，引發外界非議，但即使如此，吳斯懷此次的財產申報中，李惠麗仍持有高端股票，且為1482股，已列入「變更財產申報」中，變動時間在2022年8月30日，變動原因為劃撥配發（存）。

對於吳斯懷猛批高端，其妻子持股一直沒賣掉還增股。對此，許智傑表示，國民黨說的是一套、做的是另外一套，難道國民黨罵高端是工作？買高端才是生活嗎？感謝吳斯懷家人以行動支持國產疫苗。

許智傑指出，基隆產業發展處處長林鼎超先前也傳出買不少高端，希望國民黨可以為之前抹黑民進黨研發高端疫苗是為了炒股的說法道歉，還給國產疫苗一個公道。