雲林善心社團偕與縣議員　攜手提供偏鄉長輩免費聽力健診

▲雲林崙背扶輪社與礁溪扶輪社、雲林縣議員洪如萍今日共同發起免費聽力健診，由元健天籟列車合作團隊提供服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林崙背扶輪社廖俊豪社長與礁溪扶輪社和雲林縣議員洪如萍今（20）日共同發起免費的聽力健診，由元健天籟列車合作團隊「元健助聽器雲林北港、雲林斗六門市」提供服務，期待鄉親長輩能透過免費聽力健診服務「助聽器適配用」及早發覺聽力異常、評估相關保健對策。

雲林崙背扶輪社廖俊豪社長表示，雲林崙背在地長輩不少都有聽力照護的需求，非常感謝元健大和直販事業股份有限公司願意深入偏鄉，針對聽力障礙提供諮詢，及時避免因為聽損而衍生的生活溝通問題。



雲林縣議員洪如萍表示，感謝元健天籟列車今日來到崙背鄉、提供免費聽力健診讓地方長輩們知道自身的聽力損失程度。助聽器雖然較為昂貴，但近年來經常可以看到元健天籟列車及各地扶輪社進行捐贈、把愛心散布到全台灣，這次，崙背鄉亦有機會獲得相應資源，真的要由衷感謝雲林崙背扶輪社和元健天籟列車團隊的促成！

提供聽力健診技術支援的「元健天籟列車」今日由活動總監張源安先生擔任代表，他說，由於創辦人的手足之一就是聽力受損者，使他認識到助聽器在台灣是較為昂貴的醫療器材、會使許多家庭承受偌大的經濟壓力，因此，當吳志賢先生創辦的「元健大和直販事業股份有限公司」將助聽器行銷至全球後，便決心在國內推動「元健天籟列車」活動。

並希望透過結合各縣市政府、扶輪社團及公益團體共同推廣免費助聽器捐贈，以實際行動幫助聽力受損的民眾改善其就學、就養的問題。元健助聽器雲林北港門市吳店長與雲林斗六門市塗小姐是本次活動主要的技術服務者，他們從上午即持續為參與活動的民眾提供聽覺保健知識和關懷服務，親切地服務態度和流利、詼諧地台語溝通，獲得現場民眾連聲稱讚。

張源安更說，未來，雲林各地區的居民如有需要進行免費聽力衛教知識諮詢或領用免費助聽器，都可向元健天籟列車專案合作門市預約到店服務。截至2023年12月31日前，雲林縣共有1200組公益助聽器可供領取。數量有限，送完為止；預約請洽元健天籟列車服務電話：0800-000-897。活動詳情請見：https://www.tianlai-digibionic.com/

▲雲林崙背高齡92歲的李阿嬤，認真聆聽解說。（圖／記者蔡佩旻翻攝）