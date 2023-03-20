　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林善心社團偕與縣議員　攜手提供偏鄉長輩免費聽力健診

▲雲林崙背扶輪社與礁溪扶輪社、雲林縣議員洪如萍今日共同發起免費聽力健診，由元健天籟列車合作團隊提供服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林崙背扶輪社與礁溪扶輪社、雲林縣議員洪如萍今日共同發起免費聽力健診，由元健天籟列車合作團隊提供服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林崙背扶輪社廖俊豪社長與礁溪扶輪社和雲林縣議員洪如萍今（20）日共同發起免費的聽力健診，由元健天籟列車合作團隊「元健助聽器雲林北港、雲林斗六門市」提供服務，期待鄉親長輩能透過免費聽力健診服務「助聽器適配用」及早發覺聽力異常、評估相關保健對策。

▲雲林崙背扶輪社與礁溪扶輪社、雲林縣議員洪如萍今日共同發起免費聽力健診，由元健天籟列車合作團隊提供服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林崙背扶輪社廖俊豪社長表示，雲林崙背在地長輩不少都有聽力照護的需求，非常感謝元健大和直販事業股份有限公司願意深入偏鄉，針對聽力障礙提供諮詢，及時避免因為聽損而衍生的生活溝通問題。

雲林縣議員洪如萍表示，感謝元健天籟列車今日來到崙背鄉、提供免費聽力健診讓地方長輩們知道自身的聽力損失程度。助聽器雖然較為昂貴，但近年來經常可以看到元健天籟列車及各地扶輪社進行捐贈、把愛心散布到全台灣，這次，崙背鄉亦有機會獲得相應資源，真的要由衷感謝雲林崙背扶輪社和元健天籟列車團隊的促成！

▲雲林崙背扶輪社與礁溪扶輪社、雲林縣議員洪如萍今日共同發起免費聽力健診，由元健天籟列車合作團隊提供服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

提供聽力健診技術支援的「元健天籟列車」今日由活動總監張源安先生擔任代表，他說，由於創辦人的手足之一就是聽力受損者，使他認識到助聽器在台灣是較為昂貴的醫療器材、會使許多家庭承受偌大的經濟壓力，因此，當吳志賢先生創辦的「元健大和直販事業股份有限公司」將助聽器行銷至全球後，便決心在國內推動「元健天籟列車」活動。

並希望透過結合各縣市政府、扶輪社團及公益團體共同推廣免費助聽器捐贈，以實際行動幫助聽力受損的民眾改善其就學、就養的問題。元健助聽器雲林北港門市吳店長與雲林斗六門市塗小姐是本次活動主要的技術服務者，他們從上午即持續為參與活動的民眾提供聽覺保健知識和關懷服務，親切地服務態度和流利、詼諧地台語溝通，獲得現場民眾連聲稱讚。

▲雲林崙背扶輪社與礁溪扶輪社、雲林縣議員洪如萍今日共同發起免費聽力健診，由元健天籟列車合作團隊提供服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張源安更說，未來，雲林各地區的居民如有需要進行免費聽力衛教知識諮詢或領用免費助聽器，都可向元健天籟列車專案合作門市預約到店服務。截至2023年12月31日前，雲林縣共有1200組公益助聽器可供領取。數量有限，送完為止；預約請洽元健天籟列車服務電話：0800-000-897。活動詳情請見：https://www.tianlai-digibionic.com/

▲雲林崙背扶輪社與礁溪扶輪社、雲林縣議員洪如萍今日共同發起免費聽力健診，由元健天籟列車合作團隊提供服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林崙背高齡92歲的李阿嬤，認真聆聽解說。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／西螺鬧街上鹹酥雞攤火警　消防隊搶救中

►雲林小確幸正式終結！　路邊停車4／1開始收費

►馬英九赴陸12天　張麗善：以文化教育為目標，不用過多政治解讀

►雲林民進黨立委初選領表登記　縣黨部主委林金忠搶頭香

►台61線「長草皮」占2車道！大量秧苗掉落　台西警迅速排除

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
排球女神「莎賓娜」爆整形失敗　驚人近況曝光
一直覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：要洗腎一輩子
快訊／北市士林、北投大跳電！　街道陷一片漆黑
迪麗熱巴低溫雨天穿漁網裝現身　粉絲氣炸吵翻天
Bic Camera「吹風機+吸塵器」台幣2300有找　日本
快訊／美前國安顧問歐布萊恩抵台　蔡英文明頒特種大綬景星勳章
雲豹呂蔡瑜倫搶投最後一擊失手　被網友酸到關IG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林善心社團偕與縣議員　攜手提供偏鄉長輩免費聽力健診

雲縣府媒合團膳買高麗菜首批1700件　將持續協助供銷與價格回穩

有新點子動筆就對了！打造文案超能力　花蓮新創學堂中區開課

屏東鹽埔漁港公保地還地於民　即日起再公開展覽30天

SDGs × 希望與行動的種子展　張麗善盼全民響應共創永續未來

桃園體驗環境教育場域補助正式開跑　最高補助15萬

桃園青年局國際志工補助開始報名　最高補助30萬元

強化整體救災能量　潮州義消辦理山域救援訓練

19年水箱車輾斃消防員　水產董座花450萬捐贈一台新的

【廣編】桃園全力輔導露營場合法化　露營成桃園旅遊亮點

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

雲林善心社團偕與縣議員　攜手提供偏鄉長輩免費聽力健診

雲縣府媒合團膳買高麗菜首批1700件　將持續協助供銷與價格回穩

有新點子動筆就對了！打造文案超能力　花蓮新創學堂中區開課

屏東鹽埔漁港公保地還地於民　即日起再公開展覽30天

SDGs × 希望與行動的種子展　張麗善盼全民響應共創永續未來

桃園體驗環境教育場域補助正式開跑　最高補助15萬

桃園青年局國際志工補助開始報名　最高補助30萬元

強化整體救災能量　潮州義消辦理山域救援訓練

19年水箱車輾斃消防員　水產董座花450萬捐贈一台新的

【廣編】桃園全力輔導露營場合法化　露營成桃園旅遊亮點

提前杜絕老化從眼周開始！5款高效保養隨時擦，歲月不敢來敲門

她愛愛強忍呻吟　男友見表情笑喊1句！網見關鍵歪樓：會被榨乾吧

分析：習近平訪俄欲樹立「調人形象」　意在挑撥歐美

阿伯「每周急診室報到」！醫憂重病　護理師1句話解答

朝聖BLACKPINK演唱會！白癡公主照片「頭身分離」網嚇壞　釣本人回應

快訊／北市士林、北投大跳電！街道陷漆黑　紅綠燈也失效

快訊／208公分鄭名斈旅外夢堅定　美國、加拿大成選項

26歲排球女神「莎賓娜」曾爆整形失敗　驚人近況曝光：首次奪冠了

雲林善心社團偕與縣議員　攜手提供偏鄉長輩免費聽力健診

6位偷吃防腐劑的「最強凍齡女星」　李佳穎稚嫩爆棚、小S高中服零違和

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

地方熱門新聞

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

台南停車費不繳被強制執行拖吊愛車秒繳清

鐵打貴婦與多名警員現身鄉村小社區　原來是因為這件事

全台瘋BLACKPINK！高捷運量比跨年多

民進黨台南市立委初選登記3人

三陽食品獲「優良老店」　張善政贈匾

新北「三峽綠茶季」北大登場

雲林小確幸終結！路邊停車4/1開始收費

台東促銷鳳梨釋迦　副縣長節目開賣狂銷1.2噸

退休校長打造有機農場　創造數百萬產值

明明有蔚工作室　用麵包愛故鄉

2023亞洲匹克球公開賽　台女將王兆宜摘5金

南消二大隊與老人養護中心聯合演訓

偽造車牌遭警攔下起獲毒品

更多熱門

相關新聞

雲縣府媒合團膳買高麗菜首批1700件

雲縣府媒合團膳買高麗菜首批1700件

近期天氣溫度平穩，國內高麗菜市場買氣降溫，因供給大於需求而影響價格，雲林縣政府媒合國內團膳業者合作，緊急採購高麗菜1700 件（每件20公斤)做為團膳食材，以協助穩定產銷；縣長張麗善表示感謝來自各縣市團膳業者到雲林援助農民，縣府將繼續協助推銷高麗菜，也請民眾消費有「菜王」之稱高麗菜助農。

西螺鹹酥雞老攤大火燒　英勇「熊貓隊」借滅火器搶救滅火

西螺鹹酥雞老攤大火燒　英勇「熊貓隊」借滅火器搶救滅火

即／西螺鬧街上鹹酥雞攤火警　消防隊馳援

即／西螺鬧街上鹹酥雞攤火警　消防隊馳援

SDGs × 希望與行動的種子展　張麗善剪剪綵

SDGs × 希望與行動的種子展　張麗善剪剪綵

雲林小確幸終結！路邊停車4/1開始收費

雲林小確幸終結！路邊停車4/1開始收費

關鍵字：

雲林縣議員洪如萍崙背扶輪社雲林元健天籟列車崙背鄉

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

崔咪老公道歉了！

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

快訊／李多海宣布結婚8年男友SE7EN！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面