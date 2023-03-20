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西螺鹹酥雞老攤大火燒　英勇「熊貓隊」借滅火器搶救滅火

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮中山路一家鹹酥雞攤今（20）日傍晚18時12分突然傳出火警，鹹酥雞攤位於騎樓，樓上即是密集住宅社區，兩旁均是營業商家，民眾發現立即通報119，由於火勢熊熊燃起，相當猛烈，一群熊貓外送員經過立即借來滅火器，在消防車到達前即撲滅火勢，英勇舉動獲附近民眾讚賞！

▲西螺鹹酥雞攤大火，出現英勇「熊貓隊」迅速滅火。（圖／民眾提供）

▲西螺鹹酥雞攤大火，瓦斯桶被緊急拉到馬路上，出現英勇「熊貓隊」迅速滅火。（圖／民眾提供）

今日傍晚18時12分雲林縣消防局獲報西螺鎮中山路171-1號屈臣氏對面騎樓鹽酥雞攤發生火警，因該區為接上鬧區、往來人車多，且緊鄰商業區、住宅區，立即派遣西螺、莿桐、二崙3組分隊前往搶救。警消到場時有幾位民眾正協助撲滅火勢，現場無人受傷、受困，僅延燒到騎樓外摩托車，18時19分取消莿桐及二崙分隊支援。

▲西螺鹹酥雞攤大火，出現英勇「熊貓隊」迅速滅火。（圖／民眾提供）

▲西螺鹹酥雞攤大火，瓦斯桶被緊急拉到馬路上，並出現多名英勇「熊貓隊」迅速滅火。（圖／民眾提供）

附近民眾表示，起火原因還不知道，但是火勢來得猛烈都沒人敢靠近，但有一群熊貓外送員經過，向附近店家借了滅火器協助滅火，一直到消防隊到場才完全撲滅火勢，這群「熊貓滅火隊」真的很英勇。

該起火警僅鹹酥雞攤遭祝融，未燒及房屋及建築，所幸無人受傷，詳細起火原因及相關損失尚待進一步調查。

▲西螺鹹酥雞攤大火，出現英勇「熊貓隊」迅速滅火。（圖／民眾提供）

▲西螺鹹酥雞攤慘遭祝融，幸未波及建築物及隔壁商家。（圖／民眾提供）

▲西螺鹹酥雞攤大火，出現英勇「熊貓隊」迅速滅火。（圖／民眾提供）

▲西螺鹹酥雞攤大火，民眾拍下火焰竄出，險象環生。（圖／民眾提供）

 


►聽Podcast #我在案發現場

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