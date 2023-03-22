黨主席有更遠大格局　王世堅：不認為賴清德會親自協調

記者陳家祥／台北報導

民進黨立委初選登記作業20日開跑，儘管黨主席賴清德日前宣布「誠信條款」，盼約束黨內議員不要剛當選就跑去選立委、挑戰現任等；儘管如此，王世堅仍毅然決然登記，將在士林大同對決何志偉。王世堅22日陪同議員洪健益登記時受訪指出，不認為黨主席賴清德會親自協調，且黨的規則辦法已訂，「提名辦法已經確定下，就要照規則走」。

▲王世堅陪同洪健益登記參選立委。（圖／記者林敬旻攝）



王世堅說，不認為賴主席會親自協調立委初選，因為現在賴主席面對的是2024這場總統作戰，格局遠大於區域立委提名，「我不認為他會親自來協調」。另外，黨的提名規則已經定了，除非暫停、重開全國黨代表大會，重新針對提名辦法做修改，否則提名辦法已經確定下，就要照規則走。

「我們出來參選，在初選的第一步就已經吃虧了。」王世堅說，他們等於挑戰黨內的大局條款，在這樣比較吃虧場面下，還敢出來挑戰，因為創黨精神就是這樣，不是為了個人，「洪健益、王世堅都準備好了，應該有這樣的機會給社會做評斷」。

王世堅說，不認為賴清德主席會來協調初選人選，不會這麼做，因為主席有更遠大的志願必須推動；黨的提名辦法已經定了，都是按照黨的提名辦法登記初選，只希望得到黨的正面回覆，一定有初選、一定按照程序正義走完整初選，只祈求這樣，黨也一定會麼做。