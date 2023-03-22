放無薪假「瞞妻跑外送」！他遇老婆閨蜜被揭穿...結局神展開

▲原PO為了養家，偷偷跑外送。（示意圖／記者周宸亘攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

一名男網友因公司無預警宣布放無薪假，於是瞞著老婆去跑外送養家，為了不露出破綻，每天是照常上下班時間出門和回家，原本以為可以一直瞞下去，沒想到某天接到老婆閨蜜的單，最後事情還是被妻子知道，婚姻差點就要走向墳墓，讓他嚇得直呼「再也不敢對老婆不誠實了...」

一名陳姓網友日前在「爆怨公社」發文表示，前陣子突然被公司告知放無薪假，時間長達3、4個月，為了在空窗期還有薪水養家，選擇去跑外送，「當初不想讓老婆擔心，其實是偷偷跑」，每天依照平常時間出門、回家，就這樣過了1個月，收入也有到四、五萬，感覺之後甚至可以到六萬上下，還不需要看別人臉色，「不過有些事就是越想瞞越容易出包。」

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原PO透露，一開始接單都照單全收，有次接單後發現地址是自己家，「當下內心超慌張，還好那時即時轉單」，沒想到事情還沒結束，「上次送一家辦公大樓，結果出來拿餐的竟然是老婆好閨蜜」，對方看到他相當意外，也無法接受自己瞞著老婆跑外送，「我當下苦苦跟她哀求好久，希望她不要告訴我老婆，但還是阻止不了」。

原PO指出，妻子知道後，好幾天都不和他說話，「連在家裡都把我當隱形人」，無論怎麼示好都沒用，甚至睡前還聽到妻子在啜泣，「平常生氣會大吼大罵就算了，這次悶不吭聲的我真的很害怕，很擔心是不是會有離婚的可能」，直到隔天早上，妻子才和他說話，「她淡淡的跟我說，其實完全不介意我跑外送，只是覺得我騙了她，還可以每天假裝沒事上班下班，讓她很失望。」

原PO接著表示，「左思右想還是先花心思拯救婚姻比較重要」，於是準備了一桌豐盛午餐，用來向妻子道歉，對方看到後心軟原諒他，「最終沒有走向婚姻墳墓實在感激，之後也不敢再對老婆不誠實了...」

貼文一出網友看完卻不買單，「跑哪邊8小周休能賺4、5萬？機車秏損油錢扣了嗎？賺的至少扣2成」、「根本業配文！！大箱放哪裡？安全帽呢？還是制服一個月都不用洗？？笑死」、「一個月要月收超過四五萬，一個月得接多少單？」「正常上下班跑5~6萬，不要鬼扯了」。

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