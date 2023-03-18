百萬車停白線他不爽！外送員1拳敲掉後照鏡　恐噴2萬元+毀損罪

記者唐詠絮／彰化報導

彰化秀水鄉中央公路一間連鎖超市，一1名外送員騎出停車場時，恰巧有一輛黑色百萬Lexus車停在白線內，疑似擋到出口，外送員隨手將該車後照鏡敲壞，並將影片上傳抖音，有網友也將這段影片轉傳爆料公社，秀水派出所副所長陳建全表示，「這已經構成毀損罪嫌」，雖然尚未收到車主報案，將主動通知行為人到案說明。

▲彰化秀水有外送員敲掉停在路邊車子的後照鏡。（圖／翻攝自爆料公社）

從影片中，可以看到該輛Lexus停在這間超市外，1名外送員要騎出超市停車場時，疑似擋到機車出口，外送員嘟嚷了一句「真是不要臉」，將該車後照鏡毀損，甚至將影片上傳抖音，未料卻遭到網友狂酸，「這行為真的毋湯」，後來自行將影片下架。

今天這段影片被網友轉傳到爆料公社，網友說，這很明顯已經構成毀損罪，依照交通法規，白線內，車輛距離路面邊緣不超過40公分，該車輛是合法停放路邊行為，不造成違規，「後照鏡2萬元起跳」，也提醒外送員不應該出手毀損，若覺得對方有違停事實，應該先報警才是。

秀水派出所副所長陳建全表示，依據該影片所示，該自小客車停於道路邊邊線內，外送員拍打左右方後視鏡造成毀損，將通知行為人到案說明，以釐清該事件發生原因。