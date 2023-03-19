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社會 社會焦點 保障人權

外送員找錯錢？離開後被控「少了100元」　客人怒告侵占

記者白珈陽／台中報導

網路社群流傳一則影片，一名外送員送餐時，遭客人指控找錢少了100元，但外送員認為自己在客人面前數錢，也有錄影存證，而客人則堅稱外送員找錯錢。事後警方接獲該名客人報案，由於影像無法確認外送員是否真的搞錯錢的數量，且雙方各說各話，警方仍先依侵占罪嫌將外送員函送偵辦，以釐清事實。

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲台中市南屯區發生外送員找錢爭議。（圖／截取自社會事新聞影音）

影片顯示，外送員在門外收下男子的一張千元大鈔，接著從零錢夾拿出數張百元鈔找給男子，「這邊八百塊，謝謝。」隨後男子收了餐點及找錢，轉身走入門內，外送員確認男子關門，就騎車離去。

不久後，外送員接獲男子電話，稱少找了100元，外送員回覆「不可能，我都有錄音錄影」，男子則說可以拍照給他看，外送員說「你已經拿走了，你當下不是有算嗎？」，男子又說，「我點完只有700元，我叫你，你已經騎走了」，外送員說，「我看著你數完錢走進去我才騎走，而且我當著錄影畫面數錢。」

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲外送員稱看著男子進門才離去。（圖／截取自社會事新聞影音）

事後男子報警處理，警方調查，案發於9日傍晚，地點為南屯區三厝里某社區，陳姓男子稱使用外送平台訂餐204元的餐點，取餐時支付1004元，但鄭姓外送員僅找錢700元整，短少100元，控告鄭男侵占。

警方通知鄭男到案，鄭男也拿出錄影畫面自清，但警方檢視畫面後，仍無法判定鄭男找錢的數量，遂依規受理報案，將鄭男依侵占罪嫌函送台中地檢署偵辦。

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