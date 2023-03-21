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他嘲笑老婆上錯車被一句話KO　2千人認證：傷害不大侮辱極強

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫表示，20日和老婆一起去逛百貨公司，準備離開時老婆顧著滑手機沒有留意，竟然上錯車，他全程目擊卻故意不提醒，事後還不忘調侃「偷客兄這麼明目張膽喔」，沒想到老婆當場神回一句「還好有上錯車，至少上車是看到鮮肉賞心悅目了一下」，直接KO他。

▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲原PO目睹老婆上錯車卻故意不提醒。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，20日夫妻倆一起去逛百貨公司，準備離開時老婆只顧著滑手機，他就坐在車上看老婆什麼時候要抬頭，結果老婆抬頭看到前方有輛車子和他的車子同款式，竟然就直接坐上別人的車。

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原PO說，全程目擊的他故意不按喇叭提醒，接著就看到老婆和車主對視2秒並趕緊道歉下車，後來老婆回到車上，他半開玩笑調侃一句「偷客兄這麼明目張膽喔」，老婆還反問為什麼不提醒一下，接著補上一句「還好有上錯車，至少上車是看到鮮肉賞心悅目了一下」，他立刻回答「我也是啊」，結果老婆看了他一眼只吐出2字「油膩」。

原PO與老婆之間的有趣互動逗笑許多網友，文章公開之後吸引超過2000人按讚，大家紛紛留言表示，「我也遇過，可惜沒錄下來」、「傷害不大，侮辱性極強」、「還好我都自己開車，沒有上錯車的問題」、「說不定你老婆已經和鮮肉交換了聯絡方式」、「我老公也眼睜睜看著我上別人的車，還不叫我」。

還有不少過來人分享自身或是親友們上錯車的經驗，「我老婆上了隔壁車，同時間隔壁車的老婆上了我的車，然後2個女的一起尖叫，我跟隔壁車的駕駛笑好久」、「我曾經上錯車還被載走，駕駛也沒發現載錯人，停了2個紅綠燈，我們對看一眼互問你是誰，幸好遇到好人，還把我載回上車地點，車一停下來就看到他老婆提著2大袋東西惡狠狠地瞪著，老實說，我也不知道那位先生還有沒有活著」。

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