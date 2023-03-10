墨西哥毒梟道歉了！　綁4美國人釀2死：成員自作主張行動

▲4名美國公民在墨西哥遭到綁架，2人不幸死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥毒梟誤綁4名美國人造成2死2傷，另外還奪走一名無辜墨西哥婦女的生命。案件延燒多日後，毒梟9日疑似釋出「道歉信」，並且交出組織內的5名成員給當局。

綜合外電報導，根據流傳的道歉信內容，墨西哥毒梟組織「海灣集團」（Gulf Cartel）針對綁架和殺害美國公民的案件，向馬塔摩洛斯（Matamoros）的民眾致歉。

道歉信接著指出海灣集團譴責這起在3日發生的案件，透露了組織內部的意見分歧，「基於這個原因，我們決定將直接涉案的5個人交出來，他們全程自作主張行動，沒有紀律而且違背海灣集團行動的一貫規則。」

這些信件內容被拍成照片流傳在社群網路上，美國和墨西哥當局尚未證實該封道歉信的真實性，不過墨西哥販毒集團經常會在大事件曝光後，用類似的方式向當局或競爭對手釋出訊息。

美國女子華盛頓麥姬（Latavia Washington McGee）3日想跨境，到馬塔摩洛斯進行腹部拉皮的整形手術，在表親伍達德（Shaeed Woodard）、朋友威廉斯（Eric Williams）以及布朗（Zindell Brown）共3名親友陪同下出發，沒想到在當地迷路後被墨西哥毒梟盯上，直接在街頭開槍掃射後綁走他們一行人，過程中流彈還殺死了一名無辜的婦女。

塔茅利巴斯州長比利亞雷亞爾（Américo Villarreal）表示，警方於7日在馬塔摩洛斯一幢木屋內尋獲4人，也成功逮捕1名看守木屋的嫌疑人。不幸的是，伍達德及布朗已經死亡，而威廉斯腿部中3槍、華盛頓麥姬則是毫髮無傷。