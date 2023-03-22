「1年獲利百萬」又見投資詐騙　退休男35萬老本險泡湯

▲陳男欲將退休金35萬元滙入詐團帳戶代為操作股票。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

52歲陳姓男子透過臉書投資股票社團認識未曾謀面的陳姓男子，以操作股票穩賺不賠等話術誘騙被害人投資，並保證穩賺不賠，被害人至銀行剛領出的勞保年金35萬元欲滙至對方指定帳戶，經行員發覺有異通報警方，向其解說並舉案例此為詐騙集團常用之假投資真詐騙伎倆，成功攔阻詐騙。

▲▼警方獲報向其解說並舉案例此為假投資真詐騙伎倆，成功攔阻詐騙。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維所巡佐許曜麟、警員翁榮廷21日上午接獲銀行行員通報疑似有人遭到詐騙要匯款，立即趕往處理。陳男向員警表示，在臉書投資股票社團認識一位沒見過面的陳姓男子，與對方加LINE後，對方自稱可協助代操股票，並代為操作股票穩賺不賠、一年可獲利上百萬等話術誘騙陳先生投資，提供帳號給陳先生匯款，並教陳男如銀行行員跟警察詢問，要說匯款用途是朋友借錢。

剛好陳男有一筆勞保年金下來，就前往合作金庫銀行準備匯款35萬元給對方，銀行行員察覺有異遂通報警方，經同意查看與對方的LINE對話顯然就是詐騙手法，警方與行員輔以實際案例告知陳案此為典型「假投資真詐財」的詐騙手法，陳先生才驚覺遭詐騙停止滙款，保住陳男辛苦幾十年的勞保退休年金。