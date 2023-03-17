和老媽聊股票戰績！國小妹「能幫老爸換車」　超狂對話震驚插畫家

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在投資股票儼然成為全民運動，插畫家謝立聖日前在外用餐時，赫然聽到一對母女的對話，當時兩人正聊著最近股票走勢與戰績；更驚人的是，國小妹妹胸有成竹地說，「幫爸爸換台電車沒問題！」

謝立聖昨晚在臉書提到，「去吃飯的時候，隔壁桌是一位媽媽和穿著小學制服的女兒在用餐，而女兒正跟媽媽聊股票的走勢，我完全聽不懂，但聽到幾個重點。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

首先，那位國小妹妹真的有開帳戶在操盤，當然母親也有，兩人正討論著最近趨勢和彼此戰績；再者，妹妹近來的報酬可幫父親換台電車沒問題，而媽媽則透露，會把賺到的一部分捐出去。

這讓他忍不住驚呼，「股票的部分我完全聽不懂，但這樣跟家人一起討論戰術的感覺好棒。就像爸爸跟你一起玩PS5或Switch大亂鬥，兩人組隊討論如何戰勝對方一樣。」

▲插畫家透露，國小妹妹和母親討論股票趨勢。（圖／翻攝自臉書／謝立聖插畫）

對此，網友們紛紛回應，「哇，才小學也太強」、「小朋友在11歲之前，資訊統合的能耐是最強的，所以這種有點複雜的東西，讓他們理解，很容易內化成她的戰力」、「別人的父母總是不讓人失望」、「家裡有錢有積蓄才能這樣」、「真的，這種家庭氛圍很棒」、「我有學生高中時就在投資股票了。可以理解有些家庭就是這樣」、「真羨慕，從來沒有過這種時刻」、「從小開始學會理財很棒，不要等到出社會才開始，會很辛苦、痛苦」。