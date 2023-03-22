「台中超暖老闆娘」：我來處理！　醫曝感人行為

▲老闆直接幫員工簽手術同意書。（圖／翻攝杜承哲臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

澄清醫院中港分院胸腔外科主治醫師杜承哲分享一名患者「連枷胸」得插管，結果患者的老闆和老闆娘「暖到不要不要的」，直接講「我來處理」，幫忙付員工的開刀費用，讓他直呼很感動。許多人則說，其實傳統產業不少這樣的老闆。

杜承哲21日在臉書說，該患者平常就是愛喝兩杯，這次晚上出去，一樣是醉茫茫回到宿舍，他的室友們也是工人，一開始也不覺得奇怪，結果老兄半夜酒醒，發現自己右胸痛到不行！吵醒夥伴們，才趕快把他架來醫院。

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杜承哲表示，一看影像，右側肋骨竟然前前後後斷了11處，左邊也斷了3處，整個右胸向內凹陷，不知道是出了車禍還是被棍棒敲打，胸腔內也累積將近1公升出血，情況十分嚴重，患者在加護病房還沒過幾小時，當然就喘不過氣，一下子就被插管。

杜承哲指出，有義氣的朋友們隔天又吱吱喳喳來到醫院，他才知道這老兄獨居已久，沒有家人也沒有保險和存款；感謝健保署，在去年7月已將他的這個診斷「連枷胸」，納入健保給付範圍，但給付上限是3片固定用的骨板，不過，患者需要手術的部分右側就有8處，金額還有很大的落差！

▼患者緊急動手術。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

杜承哲說，「我正在煩惱，他的夥伴們（也是同事）突然說：『老闆娘說她來處理！』我很驚訝也半信半疑，想說真有這麼好的頭家嗎？還真的，我解釋手術和醫療費用，老闆一口答應，後續也爽快地來簽同意書。」

杜承哲提到，見到一面的時候，果然覺得老闆娘處事果決，很阿莎力，也非常進入狀況；貪杯的老兄經歷兩次手術，10幾天的住院就出院，精神、食慾都不錯，滿口答應說「現在滴酒不沾了」，恢復得像是沒發生過這件事一樣。

杜承哲表示，患者回診的時候，再問對方一次「你到底記不記得那天晚上發生什麼」；對方搖搖頭，「我真的想不起來」；他回：「不要緊，你需要記得的也只有一件事：『這麼好的老闆，你很難再遇到了』！」

杜承哲感動直呼，「在台灣，強迫人超時工作、讓你的薪水上繳公積金、非要看到你血尿不可的老闆已經夠多了。能親身參與這樣的故事，我很感動。」

對此，有網友說，「傳產的老闆很多都這種個性，我之前手術住院時也有看到類似的狀況。隔壁床的病患，他的老闆來探視他，跟他說不用擔心錢的問題，要他好好休養。出院那天，老闆派人來幫他付清所有醫療費用，但多少錢，我就不知道了。」另一人也留言，「其實傳產不少這樣的老闆」。