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住阿里山2晚6萬9！「日本機+酒」價格曝　留言刷：窮人才出國

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義「阿里山英迪格酒店」新開幕不久，卻被民眾投訴，228連假「住2晚房價6.9萬元」，質疑價格不合理。醫師杜承哲分享最近和老婆去日本玩的花費，「事實上還可以找台幣300」。有網友直呼，「我們窮人出國就好」。

▼杜承哲入住列為日本文化財的溫泉旅館。（圖／翻攝杜承哲臉書）

住阿里山2晚6萬9！他玩日本「機+酒」價格曝　還可找300元。（圖／翻攝杜承哲臉書）

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杜承哲在臉書說，發現一個巧合，連假某阿里山飯店兩晚房錢，「恰好等於我和梅酒小姐（老婆）到新潟玩的兩人機票錢+四晚住宿金額，其中有日本文化財旅館和日本三大藥湯之一。」

「嗯，事實上還可以找台幣300」，杜承哲表示，當然加入餐會和滑雪教練費用就會超過了，只是分享巧合，勿戰。

住阿里山2晚6萬9！他玩日本「機+酒」價格曝　還可找300元。（圖／翻攝杜承哲臉書）

▲▼一泊二食！杜承哲入住列為日本文化財的溫泉旅館。（圖／翻攝杜承哲臉書）

住阿里山2晚6萬9！他玩日本「機+酒」價格曝　還可找300元。（圖／翻攝杜承哲臉書）

對此，許多網友留言，「6萬去日本玩個5天都夠了，台灣房價實在扯，疫情辛苦沒錯但也沒那麼高貴」、「那個價錢我們家兩人曾經在日本玩過將近2周」、「我去了神戶兩天+大阪難波兩天+星宇來回機票+A5和牛燒肉，也才29000。」

不少人直呼，「台灣的旅宿業再這樣下去，未來連假大家都往國外跑」、「國內旅遊的都是有錢人」、「我們窮人出國就好」、「現在窮人都出國了，文青國旅住民宿，有錢人國旅才住飯店。」

▲▼阿里山英迪格酒店。（圖／阿里山英迪格酒店提供）

▲▼「阿里山英迪格酒店」今年2月盛大開幕。（圖／阿里山英迪格酒店提供）

▲▼阿里山英迪格酒店。（圖／阿里山英迪格酒店提供）

回顧整起事件，台北市一名周小姐指控，預訂228連假「阿里山英迪格酒店」2晚住宿，當下飯店人員表示房間每晚2.3萬元，最後入住卻被收6.9萬元，因此在退房時詢問櫃台為何會有價差問題，對方表示這是「浮動價格」，質疑飯店就地起價。

對此，飯店行銷公關總監回應，當初訂房時有依照該客人新增的需求，重新調整房價並告知，當下客人表示同意且沒意見，之後在客人入住前以及入住當下皆還有告知總價格，且還簽署「入住確認信」，內容皆有清楚標示房價、早晚餐價格等細節。

▼即日起至12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可事先存在手機，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（點圖可放大／Bic Camera提供）

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

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