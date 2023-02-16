　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假到笑出來！網傳「台死亡人口2000萬」　醫傻眼：認真的在抹黑

▲▼網傳「台死亡人口2000萬」　醫傻眼：認真的在抹黑。（圖／翻攝杜承哲醫師臉書）

▲推特上223人追蹤的帳號「CBB News」散布假訊息，引起網友討論。（圖／翻攝杜承哲醫師臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

推特自稱自媒體的帳號「CBB News」於16號上傳台灣有2000人確診，「即台灣死亡人口2000萬，非常恐怖」的假消息，被網友大量截圖轉傳。對此，澄清醫院中港分院胸腔外科主治醫師杜承哲表示，「這個帳號不是只會搞笑，他也很認真的在抹黑」。

「CBB News」16日發文表示，台灣死於疫情的實際人數可能約為2000萬。台灣政府的謊言威脅台灣民眾和世界，實際數量遠遠不止。「CBB News」舉例，台北一個月死亡人數為2萬，加上其他因素保守估計20萬，一個月就死660萬人，從去年金至少2000萬人確診，「即台灣死亡人口2000萬，非常恐怖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

實際查證，根據衛福部最新統計，截至16日國內確診總人數為987萬8848人，死亡人數為1萬7319人。另外，台灣2023年1月統計最新人口數為2330萬1968人，明顯與「CBB News」提供數據不符。

▲▼網傳「台死亡人口2000萬」　醫傻眼：認真的在抹黑。（圖／翻攝衛福部）

▲衛福部最新統計人數如上。（圖／翻攝衛福部）

醫師杜承哲截圖「CBB News」的報導，PO到有5.5萬人追蹤的臉書粉專澄清假訊息表示，「對，台灣現在其實只剩幾百萬人了（？）」「2000萬感染→2000萬死亡，致死率（CFR）是100%耶…」不敢置信為何可以捏造出如此假的訊息，「這個帳號不是只會搞笑，他也很認真的在抹黑」。

據悉，推特帳號「CBB News」在推特上有追蹤8人、223位追蹤者，於2023年1月創立，明顯為剛設立、無影響力的帳號。「CBB News」在自我介紹處以英文表示，「CBB是一家致力於記錄台灣的自媒體，我們也會記錄世界上的各種聲音。關注CBB新聞，了解世界」。

然而，「CBB News」的發文大都為假消息及刻意引起仇恨對立貼文，影片大都取自台灣媒體、網路等，再配上虛假的文字等刻意誤導追蹤的幾百名粉絲。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
男友射完沒抱抱！女大生「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了
夏玉順「大鬧華航」　機上影片曝光！
快訊／威力彩6.5億獎號出爐　財富自由就看今晚
網傳「台死亡人口2000萬」　醫傻眼：認真在抹黑
和尚「吞吐洋腸」誇張影片曝！　廟方認了
調查局93高層人事大搬風！　余正煌上司「明升暗降」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北貨車禮讓路人「被警車鳴笛」！眾人諷行人地獄　警方緊急回應

假到笑出來！網傳「台死亡人口2000萬」　醫傻眼：認真的在抹黑

12星座「最新一周運勢」一次看！巨蟹有偏財運　天秤表現受肯定

傳夏玉順大鬧班機！華航證實：1／29發生「旅客滋擾事件」將提告

滿滿正能量！直擊最神秘粉紅超跑進香　「兔耳朵」成香燈腳標配

莊人祥訪南投籲民眾至少打1劑　228連假首日13鄉鎮市接種站催打

近視會遺傳！1歲男嬰竟雙眼600度　醫示警：恐引起4種併發症

「3星座」準備中大獎！財神爺親點「偏財運」旺　雙魚坐著也能賺

人夫被迫禁慾！苦求好久「老婆點頭了」　結局卻糗大：第一次遇到

男友偷吃大18歲「阿嬤」！她崩潰怒嗆小三：18公分好吃嗎

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

新北貨車禮讓路人「被警車鳴笛」！眾人諷行人地獄　警方緊急回應

假到笑出來！網傳「台死亡人口2000萬」　醫傻眼：認真的在抹黑

12星座「最新一周運勢」一次看！巨蟹有偏財運　天秤表現受肯定

傳夏玉順大鬧班機！華航證實：1／29發生「旅客滋擾事件」將提告

滿滿正能量！直擊最神秘粉紅超跑進香　「兔耳朵」成香燈腳標配

莊人祥訪南投籲民眾至少打1劑　228連假首日13鄉鎮市接種站催打

近視會遺傳！1歲男嬰竟雙眼600度　醫示警：恐引起4種併發症

「3星座」準備中大獎！財神爺親點「偏財運」旺　雙魚坐著也能賺

人夫被迫禁慾！苦求好久「老婆點頭了」　結局卻糗大：第一次遇到

男友偷吃大18歲「阿嬤」！她崩潰怒嗆小三：18公分好吃嗎

新北「春紛節」浪漫登場　相約三重大都會公園迎春分

最新民調！郭台銘負面聲量佔7成　怎麼「配」都輸綠營「這組合」

貿協ITI經略全球市場悍將養成班　去年990家企業加薪搶人

新北推動惜食6年970噸　果市貢獻最多！從廚餘搶救成美食

景甜「驚遭韓情色廣告P圖」丟街上！陸網怒：太過分…工作室發聲

《星際異攻隊》粉絲荷包小心　星爵、火箭浣熊變串飾出任務

「牛奶助眠」要狂喝2500cc才有效！心理作用居多　原因曝

「台灣智慧能源週」攜手「台灣國際淨零永續展」　前進零碳未來

不只情人節活動，台南更重視親子照顧環境

新北送養松山高中流浪寵物　推廣生命教育最佳良伴

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

生活熱門新聞

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

「3生肖」財運噴發　有望一夜致富

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

粉紅超跑狂撞貨車！車主淚曝：媽祖婆來找人了

「雨水」要來了！　全台變天時間曝

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

南部「神奇1超市」他淚推爆！一家3口晚餐不到100元

更多熱門

相關新聞

228連假首日南投13鄉鎮市接種站開打

228連假首日南投13鄉鎮市接種站開打

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥即將接任衛福部疾病管制署署長，他今表示雖然邊境陸續開放，2月20日起口罩也有條件鬆綁、管制愈來愈鬆，但仍呼籲民眾加強施打新冠疫苗，最好每人至少打一劑、提升保護力；南投縣衛生局回應，228連假首日（2月25日）將於13鄉鎮市和5家醫院開設假日接種站，提供5歲以上民眾接種追加劑。

中南部60K職缺有哪些？內行推「這1行」：輕鬆賺

中南部60K職缺有哪些？內行推「這1行」：輕鬆賺

陸未爆發新疫情高峰　專家：80%人都感染了

陸未爆發新疫情高峰　專家：80%人都感染了

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

星雲燒出舍利子　長庚醫療團隊曝生前「結石」狀況

星雲燒出舍利子　長庚醫療團隊曝生前「結石」狀況

關鍵字：

杜承哲醫師假消息假新聞確診疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

劉文正還活著！　伊能靜微博首發聲

更多

最夯影音

更多
3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面