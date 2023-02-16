假到笑出來！網傳「台死亡人口2000萬」　醫傻眼：認真的在抹黑

▲推特上223人追蹤的帳號「CBB News」散布假訊息，引起網友討論。（圖／翻攝杜承哲醫師臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

推特自稱自媒體的帳號「CBB News」於16號上傳台灣有2000人確診，「即台灣死亡人口2000萬，非常恐怖」的假消息，被網友大量截圖轉傳。對此，澄清醫院中港分院胸腔外科主治醫師杜承哲表示，「這個帳號不是只會搞笑，他也很認真的在抹黑」。

「CBB News」16日發文表示，台灣死於疫情的實際人數可能約為2000萬。台灣政府的謊言威脅台灣民眾和世界，實際數量遠遠不止。「CBB News」舉例，台北一個月死亡人數為2萬，加上其他因素保守估計20萬，一個月就死660萬人，從去年金至少2000萬人確診，「即台灣死亡人口2000萬，非常恐怖」。

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實際查證，根據衛福部最新統計，截至16日國內確診總人數為987萬8848人，死亡人數為1萬7319人。另外，台灣2023年1月統計最新人口數為2330萬1968人，明顯與「CBB News」提供數據不符。

▲衛福部最新統計人數如上。（圖／翻攝衛福部）



醫師杜承哲截圖「CBB News」的報導，PO到有5.5萬人追蹤的臉書粉專澄清假訊息表示，「對，台灣現在其實只剩幾百萬人了（？）」「2000萬感染→2000萬死亡，致死率（CFR）是100%耶…」不敢置信為何可以捏造出如此假的訊息，「這個帳號不是只會搞笑，他也很認真的在抹黑」。

據悉，推特帳號「CBB News」在推特上有追蹤8人、223位追蹤者，於2023年1月創立，明顯為剛設立、無影響力的帳號。「CBB News」在自我介紹處以英文表示，「CBB是一家致力於記錄台灣的自媒體，我們也會記錄世界上的各種聲音。關注CBB新聞，了解世界」。

然而，「CBB News」的發文大都為假消息及刻意引起仇恨對立貼文，影片大都取自台灣媒體、網路等，再配上虛假的文字等刻意誤導追蹤的幾百名粉絲。