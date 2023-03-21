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蘋果官網突襲開賣HomePod 2　果粉一看「到貨時間」崩潰哀號

▲▼蘋果官網突襲開賣HomePod 2　果粉一看「到貨時間」崩潰哀號。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果官網突襲開賣HomePod 2，有白色、午夜黑2種可選。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者柯沛辰／綜合報導

蘋果（apple）上週在台推出新款MacBook Pro、Mac mini，如今Home Pod第二代也在21日正式開賣，即日起已能在台灣官網訂購。不過，想要實際拿到貨，恐怕還得再等上近一個月，讓許多果粉不禁哀號。

HomePod 2有黑、白兩種顏色可選，售價9300元，比上一代便宜600元，但無論是哪一種顏色，目前都無法從直營店取貨，即便現在下訂，最快也要4月12日至4月14日才會宅配到府，至少得等上3周。

▲▼蘋果官網突襲開賣HomePod 2　果粉一看「到貨時間」崩潰哀號。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲目前直營店無法取貨，即便即刻下訂，最快也要4月12日才會宅配到府。（圖／翻攝自蘋果官網）

消息傳回PTT，許多果粉紛紛留言，「等到都滅火了，pass」、「晚了就不要了」、「到時候可能自取會比較快，日本都3～5日到貨」、「早買早享受，晚買享折扣，看看1代」，但也有人立刻下訂「已訂購完畢，謝謝分享」、「已買」。

有果粉指出，「這台幣價位沒對手，認真」、「如果只是想無腦使用，HomePod就是好東西」、「用蘋果手機就別想了直接買，生態圈就是舒適」、「從目前國外的評論來看，一代低音較強聲音比較厚實，二代的高中低頻分離度及環繞感較佳」。

事實上，這次HomePod 2外型沒有太大變化，主要升級重點在於提升音質、加入溫溼度感測器、擴大智慧家庭應用，並採用S7晶片，有「聲音辨識」功能。

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關鍵字：

蘋果appleHomePod 2

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