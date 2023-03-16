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外媒揭蘋果正在開發AI　想用在Siri卻被前員工打臉：太笨重

▲▼Siri,Apple,iPhone,語音助理,AI,手機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲Siri是蘋果手機語音助理。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者崔子柔／綜合報導

《紐約時報》指出，蘋果正在開發生成式人工智慧（generative AI）技術，未來可能會用在siri上。不過前蘋果工程師柏克（John Burkey）認為，siri過於笨重，沒辦法成為像ChatGPT這樣的助手。

蘋果上月在年度人工智慧峰會上，像員工介紹其大型語言模型和其他人工智慧工具。蘋果的工程師和siri團隊每周都在測試語言生成的概念，以應對像ChatGPT這類聊天機器人的崛起。

報導指出，這些新一代的人工智慧技術，突顯出siri、Alexa等其他語音助手的不足，尤其是siri更面臨多重障礙，阻礙能改進的空間。

▲▼Siri,Apple,iPhone,語音助理,AI,手機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲Siri提供iPhone用戶不少輔助使用。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

前蘋果工程師、曾負責改善siri功能的柏克（John Burkey）指出，siri建立在「笨拙的代碼」上，就算只是添加基本功能，也要花上好幾周的時間。

柏克舉例說明，siri的數據庫有近20種語言的大量短語，就像是個大雪球般，即便只是要添加新的短語，就要重建整個數據庫，大概要花費6周的時間，若要添加更複雜的功能，可能需要花1年，因此他認為，「siri無法成為像ChatGPT這樣的助手」。

《DigiTimes》上周也報導指出，人們因為ChatGPT開始對生成性人工智慧產生更多的興趣，促使Apple、Meta和亞馬遜等大公司重新評估該技術的開發方式。

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