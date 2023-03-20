蘋果超狂新專利！　摺疊iPhone摔落秒「自動縮回」保護螢幕





▲蘋果摺疊iPhone何時推出受關注，各種渲染圖已搶先出爐。（圖／取自MacRumors）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國蘋果公司雖未正式推出摺疊iPhone手機，但最新消息指出，蘋果最近獲得一項關於摺疊手機的專利，致力於在偵測到掉落時，能迅速摺疊螢幕，保護手機在落地時受到最小的傷害。

《蘋果內幕》（Apple Insider）報導，蘋果在iPhone與iPad領域已長時間研究「摺疊式裝置」的可行性，或是可捲式螢幕，這2個方向都想要盡可能在小裝置上延展更多的螢幕空間，但結果都可能讓螢幕更加脆弱。

根據美國專利商標局（USPTO）的項目，蘋果最近獲得了名為《利用墜落偵測保護螢幕的自動縮回顯示裝置與技術》（Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection）的專利，內容即是讓裝置在偵測到墜落後，迅速摺疊螢幕，以最大程度降低撞擊傷害。

▲蘋果取得摺疊iPhone技術的新專利。（圖／翻攝美國專利商標局（USPTO））

專利申請內容指出，搭配摺疊式或可捲式螢幕的手機裝置，可以透過感測器偵測垂直加速度（與地面的高度距離變化），判定裝置是否為墜落狀態，如果偵測到正在墜落中，摺疊裝置能至少快速摺疊一部分，防止脆弱的顯示螢幕撞擊地面。螢幕可能會有2種保護方式，摺疊或是釋放螢幕。

蘋果推出摺疊式手機的傳聞已延續多年，正當市場上其他競爭對手競相推出摺疊式手機時，蘋果致力於完善延展螢幕的同時，保護螢幕脆弱的相應專利技術，預計正式推出後將再掀起一波風潮。