蘋果超狂新專利！　摺疊iPhone摔落秒「自動縮回」保護螢幕

▲蘋果摺疊iPhone何時推出受關注,各種渲染圖已搶先出爐。(圖/取自MacRumors)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國蘋果公司雖未正式推出摺疊iPhone手機,但最新消息指出,蘋果最近獲得一項關於摺疊手機的專利,致力於在偵測到掉落時,能迅速摺疊螢幕,保護手機在落地時受到最小的傷害。

《蘋果內幕》(Apple Insider)報導,蘋果在iPhone與iPad領域已長時間研究「摺疊式裝置」的可行性,或是可捲式螢幕,這2個方向都想要盡可能在小裝置上延展更多的螢幕空間,但結果都可能讓螢幕更加脆弱。

根據美國專利商標局(USPTO)的項目,蘋果最近獲得了名為《利用墜落偵測保護螢幕的自動縮回顯示裝置與技術》(Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection)的專利,內容即是讓裝置在偵測到墜落後,迅速摺疊螢幕,以最大程度降低撞擊傷害。

▲蘋果取得摺疊iPhone技術的新專利。(圖/翻攝美國專利商標局(USPTO))

專利申請內容指出,搭配摺疊式或可捲式螢幕的手機裝置,可以透過感測器偵測垂直加速度(與地面的高度距離變化),判定裝置是否為墜落狀態,如果偵測到正在墜落中,摺疊裝置能至少快速摺疊一部分,防止脆弱的顯示螢幕撞擊地面。螢幕可能會有2種保護方式,摺疊或是釋放螢幕。

蘋果推出摺疊式手機的傳聞已延續多年,正當市場上其他競爭對手競相推出摺疊式手機時,蘋果致力於完善延展螢幕的同時,保護螢幕脆弱的相應專利技術,預計正式推出後將再掀起一波風潮。