好市多超強「露營神器」狂殺半價！缺點曝光全場愣住：感謝滅火

▲好市多近日有款「露營神器」上架，立即有不少內行人出來說出缺點。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者柯振中／綜合報導

台灣近年來露營風氣興起，不少人會準備許多工具，讓旅程變得更舒適。近日好市多有款「露營料理神器」上架，與網路上的價格比起來只要一半，瞬間引起超多討論，沒想到內行人揭露商品的缺點後，立即有不少同好滅火，打消了購買的念頭。

近日臉書社團「Costco好市多 商品經驗老師說」分享了一款商品，是某日本知名品牌的雙口卡式爐，且價格相當實惠，與網路上的訂價比起來，幾乎只要一半就能入手，立即引起許多露營同好者的興趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼有露營同好分析，這款雙口爐看起來相當霸氣，但使用起來可能會有點礙手，不如2組單口卡式爐來得方便。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文曝光後，立即有內行人出面分析，這款爐具將近8公斤，若有一邊壞了，等於要攜帶8公斤的單口爐，若真的有需求，不如買2組單口爐比較實在，「雙口爐不好用～千萬不要買」、「這個屬於露營夢幻配備了吧」、「好看不好收，不如買2個4.1的單爐」、「用過雙口爐以後，覺得還是兩個單爐比較好」、「雙口爐子會打架。」

而經過內行人的分析，也有許多同好出言感嘆，「實實在在地回覆」、「感謝理性分析，滅了我不理性的火」、「原本還想買，看到評論還是算了」、「感謝大神幫忙滅火。」