1年特價1次！好市多1神物「已缺貨哭了」　內行認證：扛10箱起跳

▲紅龍雞塊限時折扣70元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

回購率超高的「紅龍雞塊」終於特價了！有網友驚呼，紅龍雞塊限時折扣70元，且1年只有特價1次，好康文曝光後，有網友崩潰回報「昨天晚上去高雄店...已經缺貨」；還有人哀求「雞塊希望要限購才買得到」、「真的是一年只特價一次，只恨冰箱太小」。

臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》小編熱心狂呼，1年只特價1次的「紅龍雞塊」活動終於開跑了，「喜歡吃麥當當雞塊的人就買這個，直接炸一大盤變雞塊富翁XD！」

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據了解，紅龍雞塊原價439元（一包3公斤重），折扣後變為369元，活動只到3月30日，但數量售完為止。

文章曝光後，有網友崩潰回報，「昨天晚上去高雄店...已經缺貨」、「昨晚要去買竟然缺貨」、「狂買，昨天就有人一扛就2箱」、「昨天去看到有人一次20包，還有很多人買3-5包的，用氣炸鍋應該不錯吃」、「我都10箱起跳」、「昨天早上南屯一開門就很多人，很多代購去搶貨（雞塊、黑十穀）」。

▲網友回報，紅龍雞塊已缺貨。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



另一票網友則哀求，「雞塊希望要限購才買得到」、「真的是一年只特價一次，只恨冰箱太小」、「從不讓人失望的紅龍雞塊」、「可惜現在麥當勞的糖醋醬不能單買，不然以前都是10包，回家沾紅龍雞塊」。

不過，日前也有網友討論紅龍雞塊品質變了，以前口感咬起來有肉汁，讓人不禁一口一口狂嗑，對比「現在的裡面的肉都叫爛爛糊糊的」。但也有人護航解釋，「單純是家用和商業用的油和鍋和火的不同，前陣子買紅龍回來後，我拿去家對面的豆乳雞攤販，請他幫忙炸，真的家裡炸得好吃太多了」。