吃好市多「冷凍草莓」驗出A肝！美連爆5例急下架　食藥署出面說明

▲由奧勒岡州的「美景水果公司」（Scenic Fruit Company）進口的冷凍草莓，販售通路含括了好市多。（示意圖／CFP）

文／林依榕／今周刊

美國華盛頓州3/13陸續傳出A型肝炎確診病例，巧合的是，這些患者通通都吃過特定品牌的「冷凍草莓」，美國衛生當局已經緊急要求各個通路商將產品下架回收；傳出台灣也有相同產品，食藥署則解釋「出問題的草莓批號和台灣販售的批號並不相同」，但也呼籲民眾平時要養成洗手、不生食的習慣，較能預防A型肝炎的發生。

綜合外媒報導，美國華盛頓州3/13起陸續傳出5例A型肝炎病例，經查發現這些患者都吃了由奧勒岡州的「美景水果公司」（Scenic Fruit Company）進口的冷凍草莓，販售通路含括了好市多（Costco）、喬氏（Trader Joe’s）等多家大型零售商。

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美國食品藥物管理局（FDA）調查指出，這波A肝病毒與2022年的病毒株相同，懷疑這批冷凍草莓就是感染源頭，因此要求各個通路下架特定品牌的冷凍草莓。

而有販售該商品的好市多發聲明強調，雖然產品沒有被檢出有A肝病毒，但是保險起見，已經召回有疑慮的商品也開放消費者退款；FDA更發出警告，呼籲民眾家中如果還有相關品牌的冷凍草莓，千萬不要食用。

傳出台灣市場上也有相同的進口冷凍草莓，對此，衛福部食藥署說明，雖然查核後只有Kirkland Signature冷凍草莓共輸入19批、計100.57噸，且產地來源和美國的問題草莓相同，但台灣這批進口冷凍草莓的規格和效期，都與美國FDA發布的回收批號不同。

食藥署提醒，A型肝炎通常主要藉由食物傳播病毒，絕大多數感染者都能完全康復，不過民眾平時也要養成勤洗手的習慣，不要食用不乾淨、沒煮熟的食物，旅行時最好以瓶裝水、蒸餾水來替代公共飲水，如此能夠預防A型肝炎的發生。

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