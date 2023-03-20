好市多這款洗衣精超夯！她狂讚「老人味都沒了」　1設計征服婆媽

▲好市多。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人擔心衣服洗後還會有異味，都會認真挑選洗衣精。一名人妻就分享，先前看到很多人推薦一款洗衣精，去逛好市多時就買了一組回家，沒想到真的很好用，不僅將衣服洗乾淨，還有淡淡的香味，直說「超推！用過以後回不去了」。文章曝光後許多婆媽也大讚好用，還有人透露連「老人味」都能消滅。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，先前經常看到有人分享ZERO洗衣精，於是她也買了一組回家使用，結果用完之後被效果驚呆，因為不僅洗淨力優秀，且洗完之後衣服不會有怪味道，而是淡淡的香味，一家3口冬天的厚衣服也只要按壓2下就可以洗乾淨，且小瓶裝的按壓方式很方便，讓她直呼「洗衣服變得超輕鬆」。

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▲人妻力推這款洗衣精。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

不少人看到後紛紛表示，「去好市多看到都會囤起來，價格買下來也很優惠」、「這款洗得很乾淨，而且不用加柔軟精」、「好用，我都拿來洗寵物的東西，去味效果真不錯」、「家裡的用到有點膩，想換別牌，看到這篇剛好可以用用看」、「我一直都用這罐，忠實老顧客」、「這款很喜歡，沒異味超加分」，還有人分享「我也是買這款給我爸爸用，他衣服本來一直有一個老人味，用了這款，老人味就沒有了」。

也有人被按壓設計燒到，表示「好特別的使用方式，懶人的我想買來試看看」、「這種適合我！我常常不知道要倒多少都倒很多」、「喜歡按壓控制劑量，才不會失手一次倒太多悲劇」、「用起來很省力，本來以為提起來很重不好壓」、「噴的比較好控制量，而且這款洗的很乾淨」、「按壓式感覺相當方便～～買來用看看」、「這種設計的瓶口真的很好用都不會亂跑」。