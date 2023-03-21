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嗜睡打呼鼾聲如雷找上門　達文西手術助睡眠呼吸不中止　

▲▼ 如雷鼾聲暫停太嚇人 嘉基達文西助睡眠呼吸不中止 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 耳鼻喉科王士豪醫師說明咽喉的構造 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

黃姓民眾睡覺會發出如雷的打鼾聲，老婆嫌吵分房睡，出差怕吵到同寢室的同事，晚上都不敢睡覺，卻在開會時秒睡猛打呼，差點丟了工作。聽家人說他打鼾時會突然停止，好像呼吸停止的情況，加上常常在半夜驚醒，精神愈來愈差，備感困擾。經友人介紹來嘉基耳鼻喉科王士豪醫師門診求診，經過睡眠生理的詳細檢查發現患有重度的睡眠呼吸中止症，在使用達文西手術系統進行舌根部手術及扁桃腺切除併軟顎懸雍垂顎咽成型手術，讓他可以安心工作，白天不再秒睡。

▲▼ 如雷鼾聲暫停太嚇人 嘉基達文西助睡眠呼吸不中止 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

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▲達文西手術成功切除肥厚增生的舌根部淋巴組織，讓呼吸道暢通 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

根據醫學報告統計，我國男性2人中就有1人會打鼾，近年台灣睡眠醫學會調查國人打鼾的盛行率卻已高達近7成，可見打鼾盛行率逐年攀升，而會打鼾的人約有3成會罹患了阻塞型睡眠呼吸中止症。

▲▼ 如雷鼾聲暫停太嚇人 嘉基達文西助睡眠呼吸不中止 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲醫生執行達文西手術治療睡眠呼吸中止症 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基耳鼻喉科主任王士豪醫師表示，睡眠呼吸中止症是因為睡眠過程中，呼吸道阻塞導致間歇性的呼吸中止情況，平均1小時多於五次呼吸中止就會造成身體健康的危害，因為睡眠呼吸中止症都會合併出現打鼾的情況，不僅造成家人的困擾，社交發生困難，更影響健康如：增加罹患心肌梗塞、中風或是失智的風險。黃先生在經過睡眠生理的詳細檢查後，發現患有重度的睡眠呼吸中止症，平均每小時呼吸中止次數高達76次，並有嚴重的血氧濃度不足，經內視鏡檢查發現有扁桃腺肥大以及舌根部淋巴組織增生，導致上呼吸道狹窄的情況。

▲▼ 如雷鼾聲暫停太嚇人 嘉基達文西助睡眠呼吸不中止 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基耳鼻喉科王士豪醫師說明達文西手術系統治療睡眠呼吸中止症的方式 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

王士豪醫師表示，相較於傳統的軟顎懸雍垂顎咽成型手術，達文西手術治療睡眠呼吸中止症的成功率達到76%，因達文西手術系統有放大達十倍的3Ｄ立體影像系統與可彎曲的機器手臂，讓醫師在手術時可更清楚看到手術視野內的組織與血管，可更細膩的切除肥大的淋巴組織並保留咽喉內的黏膜組織，並避開重要的血管或神經，達到好的止血效果，術後的功能恢復更佳。

達文西手術在耳鼻喉科的應用越來越進步與廣泛，除了可以有效治療睡眠呼吸中止症外，也可以經口腔對喉癌及下咽喉癌進行腫瘤切除，有效保留吞嚥及語言功能，但是王士豪醫師提醒，並不是每一位患者都適用於達文西手術，建議在考慮接受達文西手術前都需要與醫師詳細討論及的評估，獲得最佳的治療建議，達到最佳治療成效。

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