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「像把頭埋進病患肚子裡」長庚達文西手術破萬例　佔全台總量1／6

▲▼達文西手術。（圖／長庚醫院提供）

▲達文西手術資料照。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

「主刀醫師就像把頭埋進病患肚子裡！」長庚醫療體系今（9）日發表1萬例機器手臂手術成果，除了大腸直腸外科，泌尿外科、耳鼻喉科、婦產科、心臟外科和胸腔外科等應用，更全面的發展多種科別微創手術的應用，創造機器手臂手術的新標竿，造福更多病患。

長庚醫療體系為台灣大型的醫療團隊，承擔照護台灣民眾健康的醫療使命，目前在台灣設立了林口、台北、桃園、基隆、雲林、嘉義、高雄、土城及鳳山等九家大型醫院。2006年林口長庚醫院引進達文西機械手臂微創手術系統，經過多年來和長庚其他院區攜手投入、創新與推廣下，至今已完成10,000例機器手臂手術，佔全台手術總量六分之一。

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長庚醫院名譽主委陳昱瑞表示，長庚醫院在泌尿科、耳鼻喉科、胸腔科個案居全台之冠，耳鼻喉科累計5千例、胸腔外科2千例，有16名醫師手術量超過100例，8位醫師施作超過200例，另有3位醫師完成500例。自2008年發表第一篇學術文章後，至今已有94篇研究文獻發表，包括頭頸癌、前列腺癌、腎臟、乳房手術等，術後恢復也較傳統手術佳。

▲▼長庚達文西手術。（圖／記者嚴云岑攝）

▲「像把頭埋進病患肚子裡」長庚達文西手術破萬例，佔全台總量1／6。（圖／記者嚴云岑攝）

嘉義長庚副院長黃文詩表示，近年來達文西手術在消化外科多用於膽囊切除上，機械手臂可突破腹腔鏡限制，達到「人機合一」，今年3月1日起健保也將「部分肝臟切除」等17項術式納入給付，讓病患多一項選擇。

達文西手術與傳統腹腔鏡手術在膽囊切除上有何差異？基隆長庚外科部部長黃挺碩說明，膽囊位於後腹腔，周邊接連大動脈，但與胰臟相連的胰管卻僅有1毫米。

使用腹腔鏡手術切除，需仰賴掌鏡者的經驗，但因為需醫師全程站著操作，「可能掌鏡1小時就開始晃了」，達文西手術則是使用機台操作機械手臂，主刀醫師就像「埋進病患肚子裡」，也可透過機台將血管放大5~10倍，增加手術安全。

達文西手術費用動輒數十萬，目前僅「根治性前列腺切除術」與「部分腎切除術」納入健保給付。健保署今年12月22日召開全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，再通過「部分肝臟切除」等17項達文西手術費於3月1日起納入健保，預計每年有930名病患受惠，未來民眾僅需負擔相關醫材費用，一年共可幫民眾省下8400萬元。

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