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全民普發6000元明上網登記　小心假網站！警提辨識重點

▲▼全民普發6000元，新北警呼籲要小心假網站 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲全民普發6000元，新北警呼籲要小心假網站 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

全民普發6000元將在明（22）日上午8時，開放民眾上網登記，新北市警局特別呼籲，民眾上網登記時要小心陷入詐團設下的陷阱，財政部提醒正確官網為「https://6000.gov.tw」，並注意6000是數字「0」，不是英文字母「o」，且政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，另外在gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com。

▲▼全民普發6000元，新北警呼籲要小心假網站 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市警察局表示，這次全民普發6000元，領取方式有「直接入帳」、「造冊發放」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」，其中又以上網「登記入帳」最容易出現問題。

警方進一步表示，詐騙集團會利用亂槍打鳥方式大量發送簡訊、電子郵件等假訊息，再以假冒相似的網站連結，誘騙被害人點擊，並進入犯嫌所架設的仿冒網站，使被害人信以為真，在輸入個人資料之後，透過假網站獲取被害人個資，再用個資偽造開戶資料，進行電子支付帳戶，導致民眾領不到現金外，還被用為偽造開戶。

▲▼全民普發6000元，新北警呼籲要小心假網站 。（圖／記者陳以昇翻攝）

因此財政部提醒本次普發現金正確官網為「https://6000.gov.tw」，並注意6000是數字「0」，不是英文字母「o」，且政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，另外在gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com。

新北警局呼籲各位民眾，利用網路「登記入帳」方式領取時，在點擊網站前，一定要再三注意網址的正確性，來源不明連結絕對不要點，如遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線，避免在開心領錢之前，就先遭詐騙集團盜騙個資。

▲▼全民普發6000元，新北警呼籲要小心假網站 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼全民普發6000元，新北警呼籲要小心假網站 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼全民普發6000元，新北警呼籲要小心假網站 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼全民普發6000元，新北警呼籲要小心假網站 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼全民普發6000元，新北警呼籲要小心假網站 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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