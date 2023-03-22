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普發現金6000元開跑　獅子鄉3派出所協助民眾登記+發放

▲枋寮警分局協助獅子鄉民登記、發放現金 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局協助獅子鄉民登記、發放現金。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「全民共享普發現金6000元」政策開跑，由於屏東縣獅子鄉因沒有ATM、郵局，為內政部認定之偏鄉，為方便居民預訂及領取，特別責由屏東縣政府警察局枋寮分局獅子分駐所、內獅派出所及草埔派出所協助辦理登記、發放事宜。

依據財政部規劃，民眾可以透過登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及偏鄉造冊發放等5種管道領取現金，但獅子鄉都沒有這些設施。

▲枋寮警分局協助獅子鄉民登記、發放現金 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

因此枋寮警分局比照五倍券模式，事前妥適規劃全般維安工作，並利用各項勤務或集會，以及請村長及村幹事廣播向村民宣導，分駐(派出)所亦有提供座椅及杯水予年長者等候時使用。

獅子鄉一共有8個村，約4800多位鄉民，枋警提醒設籍於楓林村、丹路村、草埔村、內文村、竹坑村、獅子村、內獅村及南世村的民眾，開放登記的時間從3月20日到25日早上8時至晚上6時，共6天的時間，於期間內至分駐(派出)所進行登記造冊，需攜帶健保卡或身分證件，也可請家人代訂，但是要取得委託人健保卡或身分證件，等到總統核定預算後的第五個營業日起二週內，有登記的民眾就可直接到派出所領現金。

▲枋寮警分局協助獅子鄉民登記、發放現金 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮分局長郭譯隆特別提醒民眾，這幾天陸續有詐騙集團透過假網站，打著「歡迎來到財政部全民共享普發現金規畫」等類似名稱傳送釣魚簡訊，鄉親千萬不可隨意點取連結以免個資遭盜用或詐騙上當；也提醒民眾，五大管道中除了「登記入帳」方式，使用其他管道領取，都不需要到線上系統登記。

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