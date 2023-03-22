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破32萬人「登記入帳6000元」　1分鐘就OK！鄉民嗨：順到爆炸

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲今起開放「登記入帳」，民眾要備妥身分證字號、銀行帳號與健保卡卡號。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

身分證尾數「0跟1」的民眾，今（22）日可上網「登記入帳」6000元了！就有網友實測登記入帳，網站居然完全不卡，且1分鐘就登記完成，讓原PO直呼「 早知道應該可以多開放幾個尾數一起登記啊！」文章引發討論，有網友笑酸「這種系統還會卡就是真的廢了！」

一名網友在PTT表示，自己就是身分證尾數「0」的人，於是一早上網站登記入帳，讓原PO感到意外的是，短短1分鐘就登記完成了，「一丁點的Lag都沒有，順到爆炸！」

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對此，原PO也直言「這就是IT大臣的功力嗎？ 令人激賞！ 早知道應該可以多開放幾個尾數一起登記啊！」

文章引發網友熱議，「超爽尾數0！真的很順」、「都已經分流了，只有1/5的人還不順就廢到笑」、「還滿順的」、「這種系統還會卡就是真的廢了」、「不然以為幹嘛分流」、「根本不會卡」、「小弟1號已登記」、「ATM領就好了，登記幹嘛」。

此外，也有網友分享，他是10點上網申請「登記入帳」，網站依舊非常順暢，且已登記人數來到32萬8198人。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

《ETtoday新聞雲》也整理6000元領取懶人包，管道有5種，不過直接入帳、造冊發放「有限特定族群」

1.直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。

2.造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放。

3.登記入帳：民眾可到政府官網6000元專區上登記，登記入帳則是在3月22日早上8點開放登記，手機、平板、電腦都可以操作，今日身分證尾數0、1可先領。

4.ATM領現：除了財政部規劃的8家公股行庫（台銀、土銀、合庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台企銀）之外，也納入國泰世華銀、中信銀、中華郵政、台新銀，總計提供領現的ATM銀行有12家，台數是2萬4922台。

5.郵局領現：直接臨櫃即可。

▲▼ 6000元登記入帳。（圖／翻攝官網）

▲實測登記入帳超順暢。（圖／翻攝官網）

登記入帳部分，從今22日開放登記，前5天也就是到3月26日會採「身分證或居留證字號」尾數分流制，28日起開放查詢資料檢核結果，可登記的身分證、居留證號尾數字號如下：

3月22日：0、1

3月23日：2、3

3月24日：4、5

3月25日：6、7

3月26日：8、9

4個步驟超簡單：打開「6000.gov.tw」官網點選登記入帳→輸入本人／代領人身分證字號及金融機構帳號、發放對象健保卡號→確認資料無誤後點選「確認送出」→登記完成。

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