文化部「成年禮金」上看10億商機！藝文消費點招商說明會報名開跑

▲文化部成年禮金商機上看10億，「藝文消費點」招商募集中。（圖／文化部）
記者林育綾／台北報導
文化部為培育青年藝文消費人口、振興藝文產業，將在今年發給18歲～21歲每人1200元（點）成年禮金，藝文消費商機預計超過10億元。文化部邀請藝文業者、工作者，加入成年禮金「藝文消費點」的行列，將於3月24日至4月13日於全國北、中、南、東分區辦理4場次招商說明會。
文化部表示，「成年禮金」強調實體的藝文體驗與消費，適用範圍包含：藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書出版及文創工藝等，逛博物館、欣賞表演節目、看國片、買圖書雜誌、購買文創工藝品、手作體驗，或是社區文化小旅行皆可使用。
同時強調，1200點成年禮金是鼓勵年輕族群疫後走入藝文場館的誘因，但如何吸引消費，並讓藝文參與及消費成為習慣更是關鍵，因此鼓勵藝文業者根據年輕人的喜好主動規劃各式表演及商品，以及專屬優惠，搶攻成年禮金市場。
為利藝文業者更加了解文化禮金領用方式、適用範圍等內容，文化部將於3月24日～4月13日於全國北、中、南、東分區辦理4場次「成年禮金藝文消費點-找點說明會」，介紹成年禮金店家申請加入程序及後續請款流程，協助更多藝文產業加入藝文消費點行列，讓全臺遍地都是「藝文熱點」。
針對無法參加招商說明會的業者，文化部也將於臺北場說明會同步提供直播及影片回放，歡迎藝文業者上網瞭解。
說明會相關資訊：https://image.tca.org.tw/unblock/EDM1120316174739/
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