文化部「成年禮金」上看10億商機！藝文消費點招商說明會報名開跑

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會爆出大量黃牛票，以及票券詐騙事件，文化部上周已公告《文化創意產業發展法》修正草案，規定販售黃牛票者需處5倍至30倍罰鍰。對此，長期關心此議題的民進黨立委賴瑞隆20日表示，很高興見到文化部積極且正面回應，但該草案罰則過低，他主張將罰鍰提高至百倍，以提高嚇阻力。