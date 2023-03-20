文化部公告禁黃牛票修法　賴瑞隆喊「加碼」罰百倍

▲BLACKPINK演唱會周末登場。（資料照／讀者提供）



記者呂晏慈／台北報導

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會爆出大量黃牛票，以及票券詐騙事件，文化部上周已公告《文化創意產業發展法》修正草案，規定販售黃牛票者需處5倍至30倍罰鍰。對此，長期關心此議題的民進黨立委賴瑞隆20日表示，很高興見到文化部積極且正面回應，但該草案罰則過低，他主張將罰鍰提高至百倍，以提高嚇阻力。

文化部上周五公告《文化創意產業發展法》修正草案，明定將藝文表演票券以超過票面金額10％對價販售或代購者，按票券張數，處每張票券價格5倍至30倍罰鍰；且若以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦及其相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證，致損害購票公平性者，處1年以下有期徒刑，或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

對此，賴瑞隆今天受訪指出，文化部版本的罰則還是過低，以這次BLACKPINK演唱會的黃牛票狀況來說，票價落差高達40倍，若僅處以最高30倍罰鍰，嚇阻力恐怕有限，因此，他提案要求將罰鍰提到至100倍，未來讓法官能有更大裁量權，同時盼對黃牛有更嚇阻力。

另針對電腦掃票部分，賴瑞隆說，肯定文化部的修法方向，這已是過去多年來，修正《文化創意產業發展法》的一大進展，不過，因透過網路大量掃票的黃牛集團，往往高獲利，僅處以1年以下罰則，遏阻力恐怕還是過低。

賴瑞隆強調，一般民眾即少會以科技手段進行大規模掃票，多是惡劣且有組織性的黃牛集團，因此他提案將刑責提高至3年有期徒刑，期盼透過罰鍰、刑責的加強有效嚇阻黃牛市場，保障藝文展演產業蓬勃發展。他說，接下來也有更多藝文產演陸續開演，也期待加速《文化創意產業發展法》修法，力求今年4月完成三讀，落實保障消費者權益。