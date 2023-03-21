批政府未解決蛋荒！消基會籲：進口雞蛋檢驗結果應逐批公布

▲消基會呼籲進口雞蛋檢驗結果應逐批公布，圖為澳洲進口雞蛋運抵台灣。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

禽流感來勢洶洶，國內面臨史上最嚴重蛋荒，農委會更啟動專案進口雞蛋措施，消基會今（21日）批評，政府錯失許多解決雞蛋供給、價格控管及囤積居奇問題的機會，但支持進口雞蛋措施來抒解消費者缺蛋之苦，也提醒政府，切勿因為想解決蛋荒而輕忽費者食用安全權益，呼籲政府即使蛋荒也不可輕放把關規範，進口雞蛋檢驗結果應該逐批公布或揭露於官網上，供民眾查閱以昭公信。

禽流感來勢洶洶，全球各地累計撲殺近1億隻雞，導致家禽產業和雞蛋產量受到嚴重影響，國內面臨史上最嚴重蛋荒，農委會為解決缺蛋問題，啟動專案進口雞蛋措施，2月25日從澳洲進口首批雞蛋36萬顆，3月上旬開放包括美國、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓等8國家雞蛋進口，專案進口雞蛋預計持續到年底，每周將進口200萬顆雞蛋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，消基會今天表示，支持政府進口雞蛋措施，抒解消費者缺蛋之苦，但呼籲政府在處理嚴峻的蛋荒問題之際，切勿焦頭爛額地放寬進口標準，只一味解決蛋荒問題，反而可能輕忽了消費者食用安全權益。

消基會指出，當耙梳相關資料，卻發現官網上資料，除了政府宣示性和行政措施新聞稿、政府規範、審查文件樣張（如動物檢疫證明書）與Q＆A等資訊外，過去的檢驗結果均付之闕如，為昭公信，並展現護民為先態度，呼籲政府除了進行國內外雞蛋的書面審查外，還應批檢驗雞蛋的各項檢驗項目，並將檢驗結果公告周知，或揭露於官網之上，供民眾查閱。

消基會提醒，目前美日等國尚為禽流感疫區，針對疫區檢疫應加深力度把關，應增加檢驗批次，避免不小心輸入病毒，污染國境，更危及消費者食用安全，而政府在雞蛋議題上，錯失許多解決雞蛋供給、價格控管，甚至囤積居奇的問題的機會，現在好不容易有機會展現為民服務的決心，呼籲主管機關一定要做好檢驗把關工作，並公布檢驗結果取信於民衆，以維護民眾健康權益。