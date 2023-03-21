　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

批政府未解決蛋荒！消基會籲：進口雞蛋檢驗結果應逐批公布

▲澳洲進口雞蛋飛抵台灣。（圖／農委會提供）

▲消基會呼籲進口雞蛋檢驗結果應逐批公布，圖為澳洲進口雞蛋運抵台灣。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

禽流感來勢洶洶，國內面臨史上最嚴重蛋荒，農委會更啟動專案進口雞蛋措施，消基會今（21日）批評，政府錯失許多解決雞蛋供給、價格控管及囤積居奇問題的機會，但支持進口雞蛋措施來抒解消費者缺蛋之苦，也提醒政府，切勿因為想解決蛋荒而輕忽費者食用安全權益，呼籲政府即使蛋荒也不可輕放把關規範，進口雞蛋檢驗結果應該逐批公布或揭露於官網上，供民眾查閱以昭公信。

禽流感來勢洶洶，全球各地累計撲殺近1億隻雞，導致家禽產業和雞蛋產量受到嚴重影響，國內面臨史上最嚴重蛋荒，農委會為解決缺蛋問題，啟動專案進口雞蛋措施，2月25日從澳洲進口首批雞蛋36萬顆，3月上旬開放包括美國、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓等8國家雞蛋進口，專案進口雞蛋預計持續到年底，每周將進口200萬顆雞蛋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，消基會今天表示，支持政府進口雞蛋措施，抒解消費者缺蛋之苦，但呼籲政府在處理嚴峻的蛋荒問題之際，切勿焦頭爛額地放寬進口標準，只一味解決蛋荒問題，反而可能輕忽了消費者食用安全權益。

消基會指出，當耙梳相關資料，卻發現官網上資料，除了政府宣示性和行政措施新聞稿、政府規範、審查文件樣張（如動物檢疫證明書）與Q＆A等資訊外，過去的檢驗結果均付之闕如，為昭公信，並展現護民為先態度，呼籲政府除了進行國內外雞蛋的書面審查外，還應批檢驗雞蛋的各項檢驗項目，並將檢驗結果公告周知，或揭露於官網之上，供民眾查閱。

消基會提醒，目前美日等國尚為禽流感疫區，針對疫區檢疫應加深力度把關，應增加檢驗批次，避免不小心輸入病毒，污染國境，更危及消費者食用安全，而政府在雞蛋議題上，錯失許多解決雞蛋供給、價格控管，甚至囤積居奇的問題的機會，現在好不容易有機會展現為民服務的決心，呼籲主管機關一定要做好檢驗把關工作，並公布檢驗結果取信於民衆，以維護民眾健康權益。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
蔡英文329出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯　過境紐約、洛杉磯
北市「最猛凶宅」又爆命案！「放百人牌位」土地公鎮煞　租客嚇腿
行人地獄！妻才跨進斑馬線遭輾斃　夫目擊崩潰
朱海君掀「對話紀錄」　公開超扯價碼：簡直羞辱人
情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應
限時8小時！　手搖飲「全品項買1送1」只有今天
快訊／星宇班機起飛「繞一圈折返桃機」！　延誤4小時　
遭日本逆轉　墨西哥教頭：今天是棒球界的勝利

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文化部「成年禮金」上看10億商機！藝文消費點招商說明會報名開跑

增4例猴痘皆男性「宜蘭、苗栗首見本土」　匡列14名高風險接觸者

液壓系統異常！星宇航空檳城班機「繞一圈折返桃機」　延誤4小時　

「花4萬看4個永遠不會認識你的人」！牧師嘲諷BLACKPINK引戰了

愛犬生病立志當獸醫　靜修高中林希潔錄取台大動科系

1年特價1次！好市多1神物「已缺貨哭了」　內行認證：扛10箱起跳

水情告急！嘉義公園尿尿小童「暫時不准尿」　市府：節約用水

她癌症轉移苦求「不要救我！」　外科醫回1句...萬人看哭了

批政府未解決蛋荒！消基會籲：進口雞蛋檢驗結果應逐批公布

快訊／地震一晃完…彰化出現「2m深天坑」！阿姨驚：好險沒掉進去

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

文化部「成年禮金」上看10億商機！藝文消費點招商說明會報名開跑

增4例猴痘皆男性「宜蘭、苗栗首見本土」　匡列14名高風險接觸者

液壓系統異常！星宇航空檳城班機「繞一圈折返桃機」　延誤4小時　

「花4萬看4個永遠不會認識你的人」！牧師嘲諷BLACKPINK引戰了

愛犬生病立志當獸醫　靜修高中林希潔錄取台大動科系

1年特價1次！好市多1神物「已缺貨哭了」　內行認證：扛10箱起跳

水情告急！嘉義公園尿尿小童「暫時不准尿」　市府：節約用水

她癌症轉移苦求「不要救我！」　外科醫回1句...萬人看哭了

批政府未解決蛋荒！消基會籲：進口雞蛋檢驗結果應逐批公布

快訊／地震一晃完…彰化出現「2m深天坑」！阿姨驚：好險沒掉進去

快訊 ∕ 大甲溪釣客溺水！休假消防員拉上岸急救仍不治

獨／優秀兒遭驚世空姐燒死！軍霸經歷曝光　父嘆：國家嚴重損失

500萬買高雄透天有機會　「貸不了款」恐是最大難題

文化部「成年禮金」上看10億商機！藝文消費點招商說明會報名開跑

2千多人想學買房　Joeman線上課銷售額驚人「已破894萬」！

前CLC成員睿恩「solo先行曲釋出」！　4月13日正式出道

台啤英熊本季不回天母主場了　要搬到哪？一場館被點名

農民怨高麗產量過剩「賤價拍賣」　郭貞慧媒合生技業穩定農產價格

「龍舟天菜」墜坑亡！母提5200萬國賠　張善政回應了

台積電上漲5元收517　台股漲93點站上15500關卡

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

櫻花妹1人吃熱炒　隔壁阿伯熱情買單交朋友

吉田正尚3分砲瞬間「新聞台跳1畫面」

唐吉訶德將插旗台中！還有DONKI迴轉壽司

春雷要響了　「全台有雨」大變天

今春分「天赦日」6大禁忌　過度愛愛下場曝

2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

快訊／地震一晃完…彰化出現「2m深天坑」

液壓系統異常！星宇航空檳城班機「繞一圈折返桃機」　延誤4小時

快訊／09：45地牛翻身　初判震度3級以上

更多熱門

相關新聞

買不到蛋？她激推「1替代食物」　一小塊藏6大營養

買不到蛋？她激推「1替代食物」　一小塊藏6大營養

近期受到禽流感、氣候變遷及高昂的飼養成本所影響，一蛋難求、蛋價飆升的景象在台灣真實上演，讓人民叫苦連天。營養師李佳蕙在粉專苦笑著說，自己上周才明顯感覺到缺蛋，各大賣場都不見它的蹤影，不過豆腐量卻非常充足，她列舉其營養價值，大推「如果真的買不到雞蛋，吃豆腐也是不錯選擇」。

獨／缺蛋看不到盡頭！　雞蛋糕名店「澎湖龜」宣布今年暫停營業

獨／缺蛋看不到盡頭！　雞蛋糕名店「澎湖龜」宣布今年暫停營業

陳吉仲喊蛋商休市假議題　李彥秀嗆：做不好就下台這麼困難？

陳吉仲喊蛋商休市假議題　李彥秀嗆：做不好就下台這麼困難？

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

休市效應！市場雞蛋每斤飆破110元　蛋商：很難再有80元以下價格

蛋商揚言「無限期休市」　陳吉仲怒回：這是假議題

蛋商揚言「無限期休市」　陳吉仲怒回：這是假議題

關鍵字：

蛋荒進口消基會

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

受訪提及台灣！大谷翔平：為亞洲而戰

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面