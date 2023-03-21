獨／缺蛋看不到盡頭！　雞蛋糕名店「澎湖龜」宣布今年暫停營業

▲受蛋荒衝擊，澎湖雞蛋糕名店「澎湖龜」宣布今年暫停營業。（圖／翻攝自Facebook／澎湖龜）

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，因雞蛋貨源不穩，澎湖雞蛋糕人氣名店「澎湖龜」昨（20日）忍痛宣布，到今年底前都暫停營業。店家表示，蛋商近日告知，一直到中秋節前，雞蛋都無法正常供應，「現在有錢也買不到蛋，蛋荒看不到盡頭」，只好在澎湖4月旅遊旺季正要開始之際，忍痛宣布暫停營業，避免遊客造訪撲空。

位於澎湖馬公市中正路的「澎湖龜」雞蛋糕，以海龜造型的雞蛋糕，蛋糕體上「澎湖」字樣，搭配文青紙盒盒裝，還有標榜使用高含量雞蛋和鮮奶配方，一直是當地人氣名店，是遊客造訪澎湖必訪名店，也是IG熱門打卡景點。暫停營業消息傳開，有網友直呼可惜，有網友說：「今年7月要去澎湖，也要買澎湖龜，結果…」。

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「澎湖龜」店長陳小姐接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，開店四年，沒多久就碰到疫情，好不容易挺過疫情挺，但這次蛋荒真的無解，就算有錢也不一定買得到，因為店內用蛋必須從台灣海運過來，現在本島大缺蛋，澎湖餐飲業更是哀鴻遍野，而雞蛋糕最重要的食材就是雞蛋，尤其店內用的配方，雞蛋用量是一般業者的兩倍，沒蛋怎麼開門做生意。

陳小姐說，每年從清明節開始進入澎湖旅遊旺季，一直持續到中秋前，尤其疫情解封，國旅正夯，沒想到蛋商近日告知，直到中秋節都會缺蛋，整個旅遊旺季可能都無蛋可用，為了不讓遊客買不到雞蛋糕、敗興而歸，只好在此時忍痛宣布，今年暫停營業，店租因簽了契約，只能認賠，除非蛋荒有解，不然就只能跟消費者說「明年見了」！

▲「澎湖龜」供應海龜造型的雞蛋糕，一直是當地人氣名店。（圖／翻攝自Facebook／澎湖龜）

