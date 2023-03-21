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安平觀夕平台傳民眾輕生　海巡警消陸海空搜救送醫

▲台南市安平區觀夕平台傳有民眾失聯疑似輕生，第六巡防區指揮部統合安平救援能量及線上巡邏艇馳赴現場，並同步通報警消單位共同協尋，成功尋獲送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區觀夕平台傳有民眾失聯疑似輕生，第六巡防區指揮部統合安平救援能量及線上巡邏艇馳赴現場，並同步通報警消單位共同協尋，成功尋獲送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部20日中午12時許，接獲118專線報案指稱台南市安平區觀夕平台有1民眾失聯疑似有輕生念頭，協請海巡人員搜救，第六巡防區指揮部接獲通報後，立即統合安平責任區救援能量及線上巡邏艇馳赴現場，並同步通報警消單位共同協尋，成功尋獲失聯民眾並送往醫院就醫。

▲台南市安平區觀夕平台傳有民眾失聯疑似輕生，第六巡防區指揮部統合安平救援能量及線上巡邏艇馳赴現場，並同步通報警消單位共同協尋，成功尋獲送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第六巡防區指揮部20日接獲民眾報案友人失聯，立即派遣巡邏艇、救生艇、水上摩托車及多旋翼無人機前往搜救，並與台南市消防局第六大隊安平消防分隊、市警四分局安平派出所及市警五分局立人派出所共同實施海、陸域搜索；直至下午3時許，失聯民眾友人接獲其簡訊，說明其受困於燈塔外側消波塊內，海巡人員駕駛水上摩托車至安平漁港綠燈塔北堤外側消波塊處，聽聞求救聲發現失聯民眾，與消防人員合力將民眾救出，初步檢視其意識清楚，惟雙腳有擦傷，後續由家屬陪同送至成大醫院就醫。

▲台南市安平區觀夕平台傳有民眾失聯疑似輕生，第六巡防區指揮部統合安平救援能量及線上巡邏艇馳赴現場，並同步通報警消單位共同協尋，成功尋獲送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第11岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將提供各項服務及救助。

▲台南市安平區觀夕平台傳有民眾失聯疑似輕生，第六巡防區指揮部統合安平救援能量及線上巡邏艇馳赴現場，並同步通報警消單位共同協尋，成功尋獲送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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