喊全球缺蛋卻進500萬顆蛋！美女發言人點名2官員：沒sense不懂別講

▲民眾衝市場搶蛋。（圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

近期受禽流感和氣候變遷影響，缺蛋、蛋價上漲議題延燒，此外，電價費率將從4月起漲，民眾抱怨聲音不斷，民眾黨發言人楊寶楨表示，主計長朱澤民說物價趨勢在往下，農委會主委陳吉仲說全球缺蛋，又說要從國外調蛋，一個常識不足，一個邏輯前後矛盾，政府官員根本不知民間疾苦。

民眾黨發言人楊寶楨19日在《新聞大白話》節目指出，「讓全民買單，是非常不對的行為」，是蔡政府錯誤的能源政策導致，台電改革喊了很久，但是看起來非常牛步，沒有明顯的期程在進行，且台電今年增資1500億，疫後特別條例要再補貼500億，「請問這個黑洞要怎麼補才補得滿？是要全民買單嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊寶楨指出，現在物價跟通膨壓力很大，主計長朱澤民居然說，物價趨勢正在往下，「我們的政府官員真的拜託，如果sense（常識）不太清楚的話，你就乾脆別講了」，只會讓人感覺，中央政府無法體會民間辛苦，沒辦法苦民所苦，「加上你講出來的話也不對」。

▲楊寶楨痛批，政府官員根本不知民間疾苦，無法苦民所苦。（圖／翻攝自楊寶楨FB）

楊寶楨提到，現在一顆溏心蛋加40元，如果之後蛋價回穩，餐廳加40元會減回20元嗎？「很難，通常是良心店家可能會默默降回來，但現在看起來是沒有」。

接著談到蛋的問題，楊寶楨直言「陳吉仲主委的邏輯前後矛盾非常嚴重」，之前說全球缺蛋，最近又說緊急跟8個國家調蛋，「不是說全球缺蛋嗎？為何其他國家可以提供蛋給我們？是發生什麼事情？」現在蛋每天缺80萬100萬顆，到月底才能進口500萬顆，「請問補得及嗎，根本來不及」。